हाय रे बेरोजगारी का आलम! सब डिग्री हैं, फिर भी... महिला की दर्द भरी कहानी सुन आंखें नम हो जाएंगी

एक 26 साल की बेरोजगार महिला का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसमें वह अपनी डिग्रियों के ढेर के साथ अपनी बेबसी बयां कर रही है

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 01, 2026, 12:25 PM IST
कहते हैं 'पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब', लेकिन आज के दौर में यह कहावत थोड़ी पुरानी पड़ गई है. आजकल तो आलम यह है कि हाथ में डिग्रियों का बंडल है और जेब में फूटी कौड़ी नहीं... एक 26 साल की बेरोजगार महिला का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसमें वह अपनी डिग्रियों के ढेर के साथ अपनी बेबसी बयां कर रही है. भारत में जहां समाज और माता-पिता बच्चों के भविष्य का फैसला उनके रिपोर्ट कार्ड देखकर करते हैं, वहां इस महिला की कहानी एक कड़वी हकीकत बनकर सामने आई है. सोशल मीडिया पर लोग इस पर खूब मजे भी ले रहे हैं और सिस्टम पर अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला.

 डिग्रियां बनीं कागजी टुकड़े?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर @IndianTechGuide द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो में 26 वर्षीय महिला ने छात्रों को एक गंभीर चेतावनी दी है. उसने बताया कि वह स्कूल और कॉलेज के दिनों में एक मेधावी छात्रा थी और उसने वर्षों तक कड़ी मेहनत करके कई डिग्रियां हासिल कीं. लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि इतनी प्रभावशाली शिक्षा उपलब्धियों के बावजूद वह एक अदद नौकरी के लिए संघर्ष कर रही है. उसने युवाओं से अपील की है कि वे केवल डिग्रियां इकट्ठा करने के बजाय 'स्किल्स और क्रिएटिविटी' पर ध्यान दें. उसका कहना है कि आज का दौर इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स का है, जो बिना किसी बड़ी डिग्री के केवल अपने हुनर के दम पर लाखों कमा रहे हैं.

क्यों नहीं मिल रहा काम?

इस वायरल वीडियो ने भारतीय शिक्षा प्रणाली और नौकरी के बाजार के बीच की गहरी खाई को उजागर कर दिया है. इंटरनेट पर यूजर्स इस बात से सहमत हैं कि अब परीक्षाएं केवल एक 'फिल्टर' बनकर रह गई हैं, सफलता की गारंटी नहीं. जानकारों का मानना है कि पारंपरिक डिग्री प्रोग्राम के मुकाबले 'स्किल-बेस्ड' कोर्स कहीं ज्यादा प्रभावी हैं क्योंकि वे कम समय में व्यावहारिक ज्ञान और उद्योग की जरूरतों को पूरा करते हैं. महिला के अनुसार, उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सालों बिता दिए, लेकिन बाजार की बदलती जरूरतों के हिसाब से उसके पास जरूरी कौशल की कमी रह गई. यही कारण है कि आज कंपनियां केवल कागजों को नहीं, बल्कि प्रॉब्लम-सॉल्वर और क्रिएटिव दिमाग को प्राथमिकता दे रही हैं.

 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई लोगों ने इसे अपनी खुद की कहानी बताया, तो कुछ ने कहा कि डिग्रियां केवल अनुशासन साबित करती हैं, काबिलियत नहीं. एक यूजर ने लिखा, "JEE या NEET निकालना आपकी मेहनत दिखाता है, लेकिन यह करियर की मंजिल नहीं है." वहीं दूसरे ने कहा कि नौकरियों की कमी और स्किल मिसमैच एक वास्तविक चुनौती है. लोगों का कहना है कि डिग्रियों को हमेशा एक 'गारंटी' के रूप में बेचा गया, लेकिन जॉब मार्केट शिक्षा प्रणाली से कहीं ज्यादा तेजी से बदल गया. यह वीडियो न केवल एक महिला का दर्द है, बल्कि उन लाखों युवाओं की चीख है जो डिग्री के बोझ तले दबे हुए हैं.

