दशहरे से पहले वायरल हो रहा इस सब्जी वाले का वीडियो, रावण की आवाज में बुलाता है ग्राहक, सुनकर चौंक जाएंगे

Sabji Wale Ka Video: सोशल मीडिया पर एक सब्जी वाले का अनोखा अंदाज वायरल हो रहा है. ये ठेले पर सब्जी के साथ स्पीकर और माइक भी रखता है और रावण की आवाज में अपने ग्राहकों को बुलाता है. वीडियो देखकर मजा आ जाएगा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:13 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर फल और सब्जी वालों के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ लोग अपने बेचने के स्टाइल से जाने जाते हैं तो कुछ लोगों की आवाज ही यूनिक होती है. ऐसे में एक और वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक सब्जीवाला रावण की आवाज में सब्जी बेच रहा है. दशहरे से पहले अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ग्राहकों को कैसे बुलाता है ये सब्जीवाला?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है. उसके ठेले पर कई तरह की सब्जियां हैं. मटर और धनिया से लेकर टमाटर और प्याज तक, सब उसके पास है. इसके अलावा उसके ठेले पर एक म्यूजिक सिस्टम भी रखा है और सब्जी वाले के हाथ में उसका माइक है. अब ये सब्जी वाला रावण की आवाज में अपने ग्राहकों को बुलाता है और जोर-जोर से हंसता है. वीडियो पर लिखा है, "रामलीला में रोल करने वाला जब गांव में सब्जी बेचने आए तब." दशहरे के मौके पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @actor_rakesh_sahani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "आज पहली बार रील देखकर मजा आया." दूसरे यूजर ने लिखा, "एक मर्द परिवार के लिए कुछ भी करता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "पृथ्वी लोक में डर का माहौल है." चौथे हुए यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "लगता है पूरे गांव को खाली करवा के मानेगा." पांचवे यूजर ने लिखा, "भाई गांव के अंदर युद्ध करने गया था क्या."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

