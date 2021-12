OMG: हीरे से भी महंगा मिलता है यह मसाला, डेढ़ लाख फूलों से बनकर होता है तैयार

Most Expensive Spice: मसाला एक ऐसी चीज है, जो खाने का स्वाद बढ़ा देता है. खाने में हम बहुत तरह के मसालों का इस्तेमाल करते हैं. आज हम आपको एक ऐसे मसाले के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हीरे से भी महंगा मिलता है. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मसाले (Saffron Most Expensive Spice) की एक किलोग्राम मात्रा डेढ़ लाख फूलों से मिलकर बनती है.

दुनिया का सबसे महंगा मसाला

अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मसाला है, जिसकी कीमत हीरे से भी ज्यादा है, तो हम आपको बता दें कि यह मसाला केसर (Saffron) है. केसर दुनिया में मिलने वाला सबसे महंगा मसाला (Most Expensive Spice in World) है. बाजार में इस मसाले की जितनी कीमत (Most Expensive Spice in India) है, इतने में हीरा भी मिल जाएगा.

3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है केसर

दुनिया का सबसे महंगा मिलने वाला यह मसाला 'रेड गोल्ड' के नाम से जाना जाता है. वर्तमान में यह मसाला ढाई लाख से 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम में मिलता है. आप जानते ही होंगे कि केसर बहुत थोड़ी मात्रा में किसी भी चीज में इस्तेमाल किया जाता है. इसके पौधों के डेढ़ लाख फूलों से एक किलो केसर निकलता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके एक फूल से सिर्फ तीन केसर निकलते हैं.

जम्मू-कश्मीर में होती है केसर की खेती

भारत में केसर की खेती जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में की जाती है. न सिर्फ केसर का फूल बल्कि इसका पौधा भी बहुत मंहगा बिकता है. केसर के पौधे को दुनिया में सबसे महंगा पौधा माना जाता है. बताया जाता है कि 2300 साल पहले यूनान में सिकंदर की सेना ने सबसे पहले केसर की खेती की थी. केसर को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. चेहरे पर लगाने वाली क्रीम में भी केसर डाला जाता है.

