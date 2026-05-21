कभी देखी है 'चांदी वाली चींटी'? 70 डिग्री की तपती रेत पर करती है सैर, ठंड लगते ही छिप जाती है जमीन के अंदर

Saharan Silver Ant Amazing Facts: दुनिया में ऐसे कई जीव हैं, जिनकी खासियत सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. कोई बर्फ में रहकर भी जिंदा रहता है, तो कोई आग जैसी गर्म जगहों में अपना जीवन बिताता है. इन्हीं अनोखे जीवों में एक है 'सिल्वर एंट', जिसका मतलब चांदी जैसी दिखने वाली चींटी है, जो दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में आराम से घूमती नजर आती है. जहां इंसान तेज धूप में कुछ मिनट खड़ा रहे, तो हालत खराब हो जाती है, वहीं यह छोटी सी चींटी ऐसी जगह रहती है, जहां रेत का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह चींटी दिन के सबसे गर्म समय में ही बाहर निकलती है. सहारा रेगिस्तान में रहने वाली यह अनोखी चींटी अपनी रफ्तार और शरीर की बनावट की वजह से दुनियाभर के वैज्ञानिकों की दिलचस्पी का विषय बनी हुई है.

भीषण गर्मी में निकलती है बाहर

आमतौर पर ज्यादातर जीव तेज गर्मी से बचने के लिए छांव या ठंडी जगह ढूंढते हैं. लेकिन सिल्वर एंट ठीक इसका उल्टा करती है. जब रेगिस्तान की जमीन आग की तरह तप रही होती है और बाकी जीव अपने बिलों में छिपे होते हैं, तब यह चींटी बाहर निकलती है. हालांकि, इसका बाहर रहने का समय बहुत कम होता है. बताया जाता है कि यह सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही बाहर रहती है और अपना काम खत्म करके वापस जमीन के अंदर चली जाती है.

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दुनिया की सबसे तेज चींटियों में गिनती

इस चींटी का वैज्ञानिक नाम कैटाग्लिफिस बॉम्बिसिना है. इसे दुनिया की सबसे तेज चलने वाली चींटियों में गिना जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह अपनी लंबाई से 100 गुना से भी ज्यादा दूरी कुछ ही सेकंड में तय कर सकती है. अगर इंसान इसी अनुपात में दौड़े, तो उसकी रफ्तार सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि इतनी गर्मी में भी यह तेजी से अपना काम पूरा करके वापस लौट जाती है.

शरीर पर मौजूद हैं चांदी जैसे बाल

इस चींटी की सबसे अनोखी बात इसका रंग और शरीर की बनावट है. इसके शरीर पर बेहद छोटे-छोटे चांदी जैसे बाल होते हैं. ये बाल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे प्रकृति का कमाल छिपा है. ये बाल सूरज की किरणों को वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर ज्यादा गर्म नहीं होता. सरल भाषा में कहें, तो यह चींटी अपना प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम लेकर घूमती है. इसी वजह से वैज्ञानिक भी इसकी बनावट को समझने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

गर्मी से बचने का तरीका भी है खास

सिल्वर एंट के पैर दूसरे सामान्य कीड़ों की तुलना में थोड़े लंबे होते हैं. इसकी वजह से इसका शरीर तपती जमीन से थोड़ा ऊपर रहता है. इससे उसे कम गर्मी महसूस होती है. साथ ही, उसका शरीर एक सीमा तक ज्यादा तापमान भी सहन कर सकता है. लेकिन जैसे ही तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंचता है, वह बिना समय गंवाए अपने बिल की तरफ लौट जाती है.

सोशल मीडिया पर भी छाई यह चींटी

इन दिनों सिल्वर एंट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहे हैं. लोग इसकी चमकदार बॉडी और अनोखी खूबियों को देखकर हैरानी जता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि प्रकृति के पास हर मुश्किल का हल मौजूद है. वहीं, दूसरे ने कहा कि इतनी छोटी सी चींटी के अंदर इतनी बड़ी ताकत छिपी है, यह सोचकर ही हैरानी होती है.

वैज्ञानिकों को भी मिल रही नई सीख

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस चींटी पर हो रही रिसर्च भविष्य में इंसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है. संभव है कि आने वाले समय में इसी तकनीक से ऐसे कपड़े या नई चीजें तैयार हों, जो तेज गर्मी में भी शरीर को ठंडा रखने में मदद करें. छोटी सी दिखने वाली यह चींटी एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति के पास ऐसे कई रहस्य हैं, जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं.

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