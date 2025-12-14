Advertisement
कर्नाटक की शलमाला नदी के तट पर स्थित सहस्त्रलिंग स्थल में हजारों प्राचीन शिवलिंग उकेरे गए हैं. बारिश में ये जल में डूब जाते हैं और सूखे में प्रकट होते हैं, जिससे यह स्थान आस्था और रहस्य का अनोखा संगम बनता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 14, 2025, 01:55 PM IST
भारत की वो अनोखी नदी, जहां कदम रखते ही बदल जाते हैं नियम, 1000 शिवलिंग करते हैं पहरा

भारत रहस्यों और आस्था से भरा देश है. यहां ऐसी कई जगहें हैं, जहां पहुंचते ही नियम, अनुभव और सोच बदल जाती है. कर्नाटक में मौजूद एक ऐसी ही अनोखी नदी है, जिसके तट पर कदम रखते ही श्रद्धा अपने चरम पर पहुंच जाती है. इस नदी के भीतर और आसपास हजारों शिवलिंग नजर आते हैं, जो मानो पहरा दे रहे हों. यह स्थान भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास है, क्योंकि यहां एक साथ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों शिवलिंगों के दर्शन होते हैं. यह दृश्य जितना दिव्य है, उतना ही रहस्यमय भी.

 हजार शिवलिंगों का अद्भुत स्थल

इस अनोखे और पवित्र स्थल को सहस्त्रलिंग कहा जाता है. यह कर्नाटक के सिरसी शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित है. सहस्त्रलिंग शलमाला नदी के तट पर बसा हुआ है. यहां नदी के पत्थरों और चट्टानों पर एक हजार से ज्यादा प्राचीन शिवलिंग उकेरे गए हैं. शिवलिंगों के साथ-साथ यहां नंदी बैल की मूर्तियां भी बनी हुई हैं, जो भगवान शिव की सवारी माने जाते हैं. एक ही जगह इतने अधिक शिवलिंगों का होना इसे भारत के सबसे अनोखे धार्मिक स्थलों में शामिल करता है.

 विजयनगर काल की आस्था और परंपरा

मान्यता है कि सहस्त्रलिंग में मौजूद इन शिवलिंगों और नंदी प्रतिमाओं का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा सदाशिवराय वर्मा ने करवाया था. कहा जाता है कि वर्ष 1678 से 1718 के बीच इस पवित्र कार्य को पूरा किया गया. यह स्थान आज भी धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है. हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं. लोग यहां पूजा-अर्चना कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

 बारिश में गायब, सूखे में प्रकट होते शिवलिंग

सहस्त्रलिंग की सबसे खास बात यह है कि यहां के शिवलिंग साल भर दिखाई नहीं देते. बारिश के मौसम में शलमाला नदी का जलस्तर बढ़ने पर ये शिवलिंग पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं. लेकिन जैसे ही पानी कम होता है, हजारों शिवलिंग एक-एक कर सामने आने लगते हैं. यह दृश्य बेहद रोमांचक और चमत्कारी लगता है. दिलचस्प बात यह है कि सहस्त्रलिंग जैसा ही स्थल कंबोडिया में भी मौजूद है, जहां 11वीं-12वीं सदी में राजाओं ने नदी में शिवलिंग बनवाए थे.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

ahasralingashiva lingaskarnataka

