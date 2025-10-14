बाउंड्री पर बर्गर खाते इस इंडियन क्रिकेटर को फैन्स ने छेड़ा, जोर से चिल्लाया- IPL में धोनी की टीम...

Sai Sudharsan Eating Burger: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट ने युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन के करियर में नई जान फूंक दी. पहले सात टेस्ट पारियों में बड़ा स्कोर न बना पाने के कारण वे आलोचकों के निशाने पर थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने शानदार 87 रन (165 गेंदों में) की पारी खेलकर सबकी बोलती बंद कर दी. हालांकि, अब उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बाउंड्री पर आराम से बैठकर बर्गर खा रहे हैं और मैच का लुत्फ उठा रहे थे. तभी किसी दर्शक ने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया और यह झट से वायरल हो गया.

क्यों वायरल हुआ मैदान किनारे का उनका ‘बर्गर वीडियो’?

दिल्ली टेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर साई सुदर्शन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे बाउंड्री लाइन पर कुछ खाते दिख रहे थे. फैंस ने मजाक में कहा कि वो बर्गर खा रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो के पीछे से कमेंट किया, “गुजरात छोड़ दो, चेन्नई को तुम्हारी जरूरत है!” यानी आईपीएल में गुजरात की टीम छोड़कर धोनी की टीम सीएसके को ज्वाइन कर लो. यह वीडियो क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया.

Sai Sudharshan eating burger outside boundary line Fans Saying "gujrat se nikal jao Csk me jarurat hai" (leave gujrat we need you in csk) pic.twitter.com/sBUAFe8SQT — Sawai96 (@Aspirant_9457) October 13, 2025

कैसे शांत स्वभाव से जमाई क्रीज पर पकड़?

अरुण जेटली स्टेडियम में पहले दिन जब बाकी बल्लेबाज़ तेज शुरुआत कर रहे थे, साई सुदर्शन ने संयम से खेल दिखाया. उनके कवर ड्राइव और स्ट्रेट शॉट्स देखकर दर्शक झूम उठे. लेकिन उप-कप्तान जोमेल वारिकन की घूमती गेंद पर वे आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटे और एलबीडब्ल्यू हो गए. फिर भी उनकी पारी ने भारत की मज़बूत स्थिति तय कर दी. साई सुदर्शन ने इस साल इंग्लैंड में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. शुरुआती सात पारियों में वे सिर्फ 147 रन ही बना पाए, जिसके चलते उनकी टीम में जगह पर सवाल उठने लगे थे. सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि उन्हें अभी टेस्ट क्रिकेट का अनुभव नहीं है.