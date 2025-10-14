Advertisement
बाउंड्री पर बर्गर खाते इस इंडियन क्रिकेटर को फैन्स ने छेड़ा, जोर से चिल्लाया- IPL में धोनी की टीम...

Sai Sudharsan Video: भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में शानदार 87 रन बनाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया. पहले सात टेस्ट पारियों में फ्लॉप रहने के बाद यह पारी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है.

 

Oct 14, 2025, 08:44 AM IST
Sai Sudharsan Eating Burger: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट ने युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन के करियर में नई जान फूंक दी. पहले सात टेस्ट पारियों में बड़ा स्कोर न बना पाने के कारण वे आलोचकों के निशाने पर थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने शानदार 87 रन (165 गेंदों में) की पारी खेलकर सबकी बोलती बंद कर दी. हालांकि, अब उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बाउंड्री पर आराम से बैठकर बर्गर खा रहे हैं और मैच का लुत्फ उठा रहे थे. तभी किसी दर्शक ने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया और यह झट से वायरल हो गया.

क्यों वायरल हुआ मैदान किनारे का उनका ‘बर्गर वीडियो’?

दिल्ली टेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर साई सुदर्शन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे बाउंड्री लाइन पर कुछ खाते दिख रहे थे. फैंस ने मजाक में कहा कि वो बर्गर खा रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो के पीछे से कमेंट किया, “गुजरात छोड़ दो, चेन्नई को तुम्हारी जरूरत है!” यानी आईपीएल में गुजरात की टीम छोड़कर धोनी की टीम सीएसके को ज्वाइन कर लो. यह वीडियो क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया.

 

 

कैसे शांत स्वभाव से जमाई क्रीज पर पकड़?

अरुण जेटली स्टेडियम में पहले दिन जब बाकी बल्लेबाज़ तेज शुरुआत कर रहे थे, साई सुदर्शन ने संयम से खेल दिखाया. उनके कवर ड्राइव और स्ट्रेट शॉट्स देखकर दर्शक झूम उठे. लेकिन उप-कप्तान जोमेल वारिकन की घूमती गेंद पर वे आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटे और एलबीडब्ल्यू हो गए. फिर भी उनकी पारी ने भारत की मज़बूत स्थिति तय कर दी. साई सुदर्शन ने इस साल इंग्लैंड में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. शुरुआती सात पारियों में वे सिर्फ 147 रन ही बना पाए, जिसके चलते उनकी टीम में जगह पर सवाल उठने लगे थे. सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि उन्हें अभी टेस्ट क्रिकेट का अनुभव नहीं है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

