नई साइकिल की पूजा के साथ समाज को दिया शानदार मैसेज, इस वीडियो से लेनी चाहिए सीख

Viral Video: किसी ने सही कहा है कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीं नहीं मिलती किसी को आसमां नहीं मिलता. सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जो बताता है कि इंसान को छोटी-छोटी खुशियों की कैसे कदर करनी चाहिए और हर हालातों में खुद को कैसे खुश रखना चाहिए. जो लोग अपने हालातों पर रोते रहते हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए.

रात को क्यों नहीं की पूजा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला नई साइकिल के पास खड़ी है और उसके पास उसकी बेटी खड़ी है. बेटी के हाथ में कुछ अगरबत्तियां हैं जिसको मां जलाती है. महिला करती है कि दोस्तों देखो हमारे घर नई साइकिल आई है. फिर वो बताती है कि साइकिल तो कल शाम ही आ गई थी, लेकिन ज्यादा रात हो गई थी और बेटी भी सो गई थी इसलिए अब पूजा कर रही हूं.

क्या संदेश देती है महिला?

महिला कहती है कि हम लोग छोटी-छोटी खुशियों में खुश होना चाहते हैं. इसके बाद वो एक ऐसी बात कहती है जो दिल को छू जाती है. महिला कहती है कि बड़ी-बड़ी खुशियां इंसान को खुश नहीं करती हैं, बल्कि अकडू और घमंडी बनाती हैं. इसलिए छोटी छोटी खुशियों में खुश रहें. इसी के साथ वीडियो समाप्त हो जाता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर यूजर ने बताई आप बीती

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @love.connection के अकाउंट से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.7 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं 36 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. इसके अलावा लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने अपनी कहानी बताते हुए लिखा, "मेरे पास साइकिल नहीं थी तो मैंने अपने दोस्त से चलाने के लिए मांगा तो उसने मना कर दिया. मेरी पहली साइकिल उसके चार साल बाद आई."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.