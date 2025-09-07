Video: वाह दीदी वाह! 'सैयारा' गाने का बना दिया भजन, सुनकर आप भी कहेंगे- 'भारत में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं'

Saiyaara Bhajan Video Viral: ढोल, तबला, मंजीरे की धुन की साथ हर सैयारा की गूंज लेकिन कोई बॉलीवुड गाना नहीं बल्कि भजन के रूप में दीदी ने गाकर धार्मिक माहौल बना रखा है जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Saiyaara Bhajan Video Viral: सैयारा फिल्म के रिलीज होने के बाद एक गाना काफी सुर्खियों में रहा जिसका नाम सैंयारा ही है और इस गाने को देश भर में इतना फेमस रहा था कि बच्चा-बच्चा गुनगुनाते नजर आने लगा. इस फिल्म को देखने का जुनून और गाने को लोग खूब पसंद कर रहे थे. सोशल मीडिया पर काफी मजेदार रीक्रिएशन से लेकर मीम्स की लाइन लग चुकी थी, लेकिन सैयारा गाने का कोई भजन बना देगा ये तो शायद किसी न सोचा होगा. इंटरनेट पर वायरल हो रही दीदी ने कुछ ऐसा किया कि वो ढोल, मंजीरे और तबले को बजाते हुए सैयारा भजन गाती दिख रही है.
सैयारा भजन की चढ़ी दीवानगी
वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला सैयारा गीत को भजन कि तरह गा रही है. गायिका के हाथ में हारमोनियम है और शुरुआत में गाने की धुन और फिर गाना शुरू करती है. इसके बाद जैसे ही महिला गाती है- ‘तू पास है मेरे पास है जैसे मेरा कोई' इस लाइन के बोलते ही वहां बैठी पब्लिक भी भजन के साथ झूमते नजर आती है. गायिका का साथ देने वाले भी मंजीरा, तबला और पियानो के धुन पर गाने का मजा दोगुना कर देते हैं.
इंस्टाग्राम पर @kartik_tabla_official नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इसका भजन वर्जन हर किसी के दिल पर राज करता नजर आ रहा है. यकीनन तारीफ करनी होगी गायिका का साथ देने वाले ढोल, तबला और मंजीरा बजाने वालों ने भी सैयारा धुन से बखूबी ताल से ताल मिला है.
इस वीडियो के पोस्ट में कोई कैप्शन नहीं है लेकिन कमेंट और लाइक की लाइन लग चुकी है. देखने पर लग रहा है कि सैयारा का ये नया वर्जन भी लोगों को खूब पसंद आया है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- ऑरिजिनल से ज्यादा अच्छा है. दूसरे यूजर ने लिखा- ‘अनएक्सपेक्टेड और स्मूथ ढाका एक्स सैयारा फ्यूजन’ तीसरे यूजर ने लिखा- वाइब तो है भाई. ऐसे कई कमेंट रहे जिससे पता चल रहा है कि लोगों सैयारा भजन पसंद आया.
