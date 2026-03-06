Advertisement
trendingNow13131278
Hindi Newsजरा हटकेबुमराह ने पकड़ा बम्प कैच तो उछल पड़ीं साक्षी, धोनी ने फिर हंसते हुए ऐसे कराया शांत! ऑन कैमरा हुआ रिकॉर्ड

बुमराह ने पकड़ा बम्प कैच तो उछल पड़ीं साक्षी, धोनी ने फिर हंसते हुए ऐसे कराया शांत! ऑन कैमरा हुआ रिकॉर्ड

T20 World Cup Semi Final: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान जसप्रीत बुमराह के बम्प कैच पर साक्षी धोनी की खुशी कैमरे में कैद हो गई. महेंद्र सिंह धोनी ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया कि यह आउट नहीं है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 06, 2026, 06:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुमराह ने पकड़ा बम्प कैच तो उछल पड़ीं साक्षी, धोनी ने फिर हंसते हुए ऐसे कराया शांत! ऑन कैमरा हुआ रिकॉर्ड

Sakshi Dhoni Reaction: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार को भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा था. मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं. इसी बीच भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 18वां ओवर करने आए. इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे सैम करेन क्रीज पर थे और टीम को तेजी से रन चाहिए थे.

बुमराह की गेंद पर क्यों बना बम्प कैच?

ओवर की पहली ही गेंद पर बुमराह ने राउंड द विकेट से शानदार यॉर्कर फेंकी जो स्टंप्स के पास ब्लॉकहोल में गिरी. सैम करेन ने उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद जमीन से टकराकर उछली और सीधे बुमराह के हाथों में चली गई. देखने में यह कैच जैसा लग रहा था, लेकिन असल में यह बम्प बॉल थी यानी गेंद पहले जमीन पर लगी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

साक्षी धोनी क्यों उछल पड़ीं?

जैसे ही गेंद बुमराह के हाथों में गई, स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में बैठीं साक्षी धोनी खुशी से उछल पड़ीं. उन्हें लगा कि इंग्लैंड का बल्लेबाज आउट हो गया है. उनका यह उत्साह कैमरे में कैद हो गया. लेकिन कुछ ही सेकंड में पीछे खड़े पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इशारे से उन्हें समझाया कि यह कैच नहीं है क्योंकि गेंद पहले जमीन से टकराई थी. धोनी ने हल्की मुस्कान के साथ साक्षी को इशारा किया कि यह आउट नहीं है और शांत हो जाएं. यह पूरा पल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. धोनी के शांत स्वभाव और समझदारी भरे इशारे ने लोगों का ध्यान खींच लिया. कुछ ही सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा.

 

 

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा, “DRS पीछे खड़ा था तो उनसे पहले पूछ लेना था.” वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा, “धोनी को लगा: ये आउट नहीं होता... बैठ जाओ.” एक और यूजर ने साक्षी की मासूम खुशी की तारीफ करते हुए लिखा कि यह उत्साह और रोमांच पूरी तरह देसी है और देखने में सुकून देता है. 

कई लोगों ने साक्षी का समर्थन भी किया और कहा कि यह सिर्फ क्रिकेट के लिए उनका प्यार और देश के प्रति जज्बा दिखाता है. एक यूजर ने लिखा कि कभी-कभी मैच के रोमांच में ऐसा हो जाता है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि साक्षी की यह मासूम प्रतिक्रिया ही इस वीडियो को इतना खास बनाती है. यही वजह है कि यह छोटा सा पल अब इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Sakshi DhoniIndia vs EnglandT20 World Cup 2026Jasprit Bumrah

Trending news

असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी