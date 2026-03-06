बुमराह ने पकड़ा बम्प कैच तो उछल पड़ीं साक्षी, धोनी ने फिर हंसते हुए ऐसे कराया शांत! ऑन कैमरा हुआ रिकॉर्ड

Sakshi Dhoni Reaction: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार को भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा था. मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं. इसी बीच भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 18वां ओवर करने आए. इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे सैम करेन क्रीज पर थे और टीम को तेजी से रन चाहिए थे.

बुमराह की गेंद पर क्यों बना बम्प कैच?

ओवर की पहली ही गेंद पर बुमराह ने राउंड द विकेट से शानदार यॉर्कर फेंकी जो स्टंप्स के पास ब्लॉकहोल में गिरी. सैम करेन ने उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद जमीन से टकराकर उछली और सीधे बुमराह के हाथों में चली गई. देखने में यह कैच जैसा लग रहा था, लेकिन असल में यह बम्प बॉल थी यानी गेंद पहले जमीन पर लगी थी.

साक्षी धोनी क्यों उछल पड़ीं?

जैसे ही गेंद बुमराह के हाथों में गई, स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में बैठीं साक्षी धोनी खुशी से उछल पड़ीं. उन्हें लगा कि इंग्लैंड का बल्लेबाज आउट हो गया है. उनका यह उत्साह कैमरे में कैद हो गया. लेकिन कुछ ही सेकंड में पीछे खड़े पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इशारे से उन्हें समझाया कि यह कैच नहीं है क्योंकि गेंद पहले जमीन से टकराई थी. धोनी ने हल्की मुस्कान के साथ साक्षी को इशारा किया कि यह आउट नहीं है और शांत हो जाएं. यह पूरा पल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. धोनी के शांत स्वभाव और समझदारी भरे इशारे ने लोगों का ध्यान खींच लिया. कुछ ही सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा.

साक्षी देश के प्रति अपना जज्बा जाहिर कर रही है — SonikaIndi (@sonikaindia099) March 5, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा, “DRS पीछे खड़ा था तो उनसे पहले पूछ लेना था.” वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा, “धोनी को लगा: ये आउट नहीं होता... बैठ जाओ.” एक और यूजर ने साक्षी की मासूम खुशी की तारीफ करते हुए लिखा कि यह उत्साह और रोमांच पूरी तरह देसी है और देखने में सुकून देता है.

कई लोगों ने साक्षी का समर्थन भी किया और कहा कि यह सिर्फ क्रिकेट के लिए उनका प्यार और देश के प्रति जज्बा दिखाता है. एक यूजर ने लिखा कि कभी-कभी मैच के रोमांच में ऐसा हो जाता है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि साक्षी की यह मासूम प्रतिक्रिया ही इस वीडियो को इतना खास बनाती है. यही वजह है कि यह छोटा सा पल अब इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है.