सिर्फ 8 महीने में सैलरी हुई 'ट्रिपल'; शख्स ने बताई वो 'सीक्रेट ट्रिक', जिसे जानकर आप भी बन सकते हैं करोड़पति!

एक रेडिट यूजर ने दावा किया कि उसने 8 महीनों में अपनी सैलरी 11 लाख से 33 लाख रुपये तक बढ़ाई. तीन साल की बिना ग्रोथ वाली नौकरी से जूझने के बाद उसने पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई, जिससे इंटरव्यू बढ़े और उसे दोगुनी सैलरी वाली नौकरी मिली.
सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसे दावे वायरल होते रहते हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. ऐसा ही एक दावा इन दिनों चर्चा में है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक शख्स ने साझा किया है. उसने दावा किया कि उसकी सैलरी सिर्फ आठ महीनों में 11 लाख रुपये सालाना से बढ़कर 33 लाख रुपये सालाना हो गई. यह कैसे हुआ? इसके पीछे उसने एक अनोखी ट्रिक भी बताई है. रेडिट यूजर के इस दावे ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन-सी रणनीति अपनाकर उसने इतनी बड़ी छलांग लगा ली.
तीन साल तक बिना ग्रोथ वाली नौकरी में फंसा था युवक
रेडिट पोस्ट के मुताबिक, शख्स ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि 2025 की शुरुआत उसके लिए बेहद निराशाजनक रही. वह तीन वर्षों से एक ही पद पर अटका हुआ था, जहाँ न प्रमोशन मिला और न ही वेतन वृद्धि. हालत इतनी खराब हो गई कि कंपनी ने उसे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान (PIP) पर डाल दिया. इसके बाद उसने नौकरी बदलने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी. मार्च 2025 से उसने नई नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू किया, पर ज्यादातर इंटरव्यू में उसे रिजेक्शन ही मिला. कई ऑफर उसकी उम्मीद से कम सैलरी वाले थे या फिर उसकी प्रोफाइल से मेल नहीं खाते थे.
हजारों आवेदन और सैकड़ों ईमेल के बाद भी सफलता नहीं मिली
शख्स ने बताया कि उसने करीब 1,000 से ज्यादा आवेदन भेजे और 300 से अधिक रिक्रूटर्स को ईमेल किए, लेकिन नतीजा फिर भी निराशाजनक रहा. कई कंपनियों ने उसके पिछले संगठन के नाम के कारण उसे तुरंत खारिज कर दिया. कई महीनों तक तो इंटरव्यू कॉल भी नहीं आए. लगातार रिजेक्शन मिलने के बाद उसने रणनीति बदली और एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया. उसने अपना रिज्यूमे बार-बार अपडेट किया, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी. ऐसे में उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, जिससे रिक्रूटर्स पर अच्छा प्रभाव पड़े और उसकी असली स्किल सामने आ सके.
पोर्टफोलियो वेबसाइट ने बदल दिया खेल
यूजर ने बताया कि उसने एक बहुत ही आसान और साफ-सुथरी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना डाली. इसमें उसने अपने स्किल्स, प्रोजेक्ट्स के लिंक, उपलब्धियां और अपने कार्य अनुभव का छोटा सा लेख रखा. वह डेवलपर था, इसलिए उसने इसे कुछ घंटों में तैयार कर लिया. वेबसाइट भले आकर्षक नहीं थी, लेकिन बेहद पर्सनल और स्पष्ट थी. उसने जैसे ही इसे लिंक्डइन पर पोस्ट किया, स्थितियां पूरी तरह पलट गईं. रिक्रूटर्स और नेटवर्क कनेक्शन की ओर से अचानक डीएम आने लगे. बड़ी टेक कंपनियों और फंडेड स्टार्टअप्स, जिन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने भी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया.
जुलाई में दोगुनी सैलरी वाली नौकरी मिली
रेडिट यूजर ने बताया कि लगातार इंटरव्यू के बाद आखिरकार जुलाई में उसे शीर्ष तीन निवेश बैंकों में से एक से ऑफर मिला, जिसमें उसकी सैलरी लगभग दोगुनी कर दी गई. पिछले महीने उसने वही नौकरी जॉइन कर ली. वह कहता है कि यह सफर आज भी उसे अवास्तविक लगता है, लेकिन इसका पूरा श्रेय वह अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट को देता है, जिसने उसकी किस्मत बदल दी. उसके इस दावे ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है कि क्या एक साधारण पोर्टफोलियो वाकई करियर में इतनी बड़ी छलांग दिला सकता है.