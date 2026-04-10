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Hindi Newsजरा हटकेसमय रैना के चैलेंज पर लोग पिता को बोल रहे- I LOVE YOU! एक बाप ने तो जड़ दिया थप्पड़, जानें क्या है पूरा किस्सा

समय रैना के चैलेंज पर लोग पिता को बोल रहे- I LOVE YOU! एक बाप ने तो जड़ दिया थप्पड़, जानें क्या है पूरा किस्सा

कॉमेडियन समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल 'Still Alive' के साथ वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार चर्चा उनके चुटकुलों की नहीं बल्कि उनके पिता के साथ भावुक रिश्ते की हो रही है. समय के 'I Love You, Dad' चैलेंज ने सोशल मीडिया पर एक नई लहर पैदा कर दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:40 AM IST
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समय रैना के चैलेंज पर लोग पिता को बोल रहे- I LOVE YOU! एक बाप ने तो जड़ दिया थप्पड़, जानें क्या है पूरा किस्सा

Samay Raina Still Alive Stand Up: एक साल की मुश्किलों, विवादों और मानसिक दबाव के बाद समय Raina फिर से लौट आए हैं अपने नए स्टैंडअप शो 'स्टिल अलाइव' के साथ. लेकिन यह सिर्फ एक कमबैक शो नहीं है. इस बार समय ने कॉमेडी से ज्यादा अपनी जिंदगी की सच्चाई दिखाई है. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप, कैंसल होने का डर और इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद की बातें जरूर कीं, लेकिन शो का सबसे इमोशनल हिस्सा उनके पिता से जुड़ा था. एक साधारण सा वाक्य 'आई लव यू, डैड' इस पूरे शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन गया.

पिता के लिए प्यार जताना इतना मुश्किल क्यों?

समय रैना ने अपने शो में बताया कि कैसे उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए सालों तक मेहनत की. लेकिन उन्होंने कभी सीधे-सीधे अपने पिता से प्यार जताने की हिम्मत नहीं की. यही कहानी लाखों भारतीय लड़कों की है. हमारे समाज में पिता को हमेशा सख्त और चुप रहने वाला माना गया है. ऐसे में उनसे 'आई लव यू' कहना आसान नहीं होता. समय ने इसी भावना को छेड़ा और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

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क्या है वो चैलेंज जिसने सोशल मीडिया हिला दिया?

समय रैना ने अपने शो में एक चैलेंज दिया, अपने पिता को कॉल करो, उन्हें 'आई लव यू' बोलो और उनसे भी वही सुनने की कोशिश करो. सुनने में आसान लगने वाला यह चैलेंज असल में बहुत भारी पड़ रहा है. इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर 'चैलेंज एक्सेप्टेड' ट्रेंड तेजी से वायरल हो गया है. कई लड़के फोन मिलाते समय कांपते हुए नजर आ रहे हैं. यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक इमोशनल मूवमेंट बन गया है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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लोगों की प्रतिक्रिया इतनी इमोशनल

इस चैलेंज पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बेहद दिल छू लेने वाली हैं. कोई कह रहा है कि 13,000 फीट से कूदना आसान था, लेकिन पिता से “I love you” कहना मुश्किल. वहीं कुछ वीडियो मजेदार भी हैं, जहां पिता कन्फ्यूज होकर पूछते हैं, “तू ठीक है ना?” लेकिन कई रील्स इतनी भावुक हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं. यह दिखाता है कि अंदर से हर बेटा अपने पिता से जुड़ा होता है, बस उसे जताने का तरीका नहीं आता. इतना ही नहीं, एक बेटे ने अपने पिता को जैसे ही 'आई लव यू' बोला तो पिता ने वापस थप्पड़ ही जड़ दिया.

 

 

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क्या यह सिर्फ ट्रेंड है या एक जरूरी बदलाव?

समय ने अपने शो में यह भी बताया कि वो कई बार अकेले बैठकर रोते थे, लेकिन अपने माता-पिता को नहीं बताते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बलिदान बेकार लगेंगे. उन्होंने लोगों से कहा, “अपने पिता के साथ रिश्ता ठीक कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए.” यह बात सीधे दिल पर लगती है. कई लोगों ने कमेंट किया कि वो अपने पिता को खो चुके हैं और कभी 'आई लव यू' नहीं कह पाए. यही पछतावा इस ट्रेंड को और गहरा बना देता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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