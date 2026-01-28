सुबह 5:30 की ड्यूटी! 65 साल, एक ही कंपनी, एक ही कुर्सी... 95 की उम्र में भी संभाल रही ऑफिस; कौन है ये Super Woman?

Super Woman Yasuko Tamaki: जापान के ओसाका की रहने वाली यासुको तमाकी ने 1956 में सनको इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (Sunco Industries Co., Ltd) जॉइन की थी. उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी. तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही नौकरी उनकी पूरी जिंदगी की पहचान बन जाएगी. तमाकी ने दशकों तक उसी कंपनी में काम किया और 90 की उम्र पार करने के बाद भी ऑफिस जाना जारी रखा. उनका रोज का रूटीन सुबह 5.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलता था, जो उनके अनुशासन और समर्पण को दिखाता है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हें किस उपलब्धि के लिए मिला?

नवंबर 2020 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने यासुको तमाकी को दुनिया की सबसे उम्रदराज ऑफिस मैनेजर के रूप में मान्यता दी. उस समय उनकी उम्र 90 साल और 174 दिन थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 2024 तक सक्रिय रूप से काम कर रही थीं और एक यूट्यूब चैनल ने दावा किया कि 2025 में भी, 95 साल की उम्र में, वह किसी न किसी रूप में काम से जुड़ी हुई थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Airplane Facts: आसमान में उड़ते प्लेन के सभी इंजन फेल हो जाएं तो क्या होगा? जानिए 'खौफनाक' सवाल का जवाब!

कंपनी के साथ उनका सफर कैसे बदला और बढ़ा?

तमाकी ने सनको इंडस्ट्रीज को छोटे से ऑफिस से एक बड़ी कंपनी बनते देखा. जब उन्होंने काम शुरू किया था तब कंपनी में करीब 20 कर्मचारी थे, लेकिन उनके करियर के दौरान यह संख्या 430 से ज्यादा हो गई. उन्होंने जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनल कम्युनिकेशन जैसे काम संभाले. 40 साल की उम्र में उन्हें सेक्शन चीफ बना दिया गया, जो उनके भरोसे और काबिलियत का सबूत था.

67 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया और 70 तक उस पर पूरी पकड़ बना ली. इसके बाद भी उन्होंने सर्टिफिकेशन हासिल करना और नए टूल्स सीखना बंद नहीं किया. 86 साल की उम्र में वह औपचारिक पढ़ाई कर रही थीं और 90 की उम्र में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही थीं.

Japanese worker Yasuco Tamaki spent 65 years at the same job, from age 26 to 91, clocking 5:30 AM to 5:30 PM daily, a record-setting career that earned a Guinness World Record. pic.twitter.com/Bn4ciOCxyl — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) January 27, 2026

यह भी पढ़ें: NASA की स्टार जब पहुंची फालूदा की दुकान... Sunita Williams की सादगी ने जीता केरल का दिल, वायरल हुआ Video

उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या कैसी थी?

यासुको तमाकी सुबह 5.30 बजे की ड्यूटी करती थीं. ऑफिस जाने से पहले योग करतीं और बौद्ध मंत्रों का जाप करती थीं. वह पैदल, बस या मेट्रो से ऑफिस जाती थीं. खाली समय में उन्हें पढ़ना, ताश खेलना, महजोंग खेलना और जापान कांजी एप्टीट्यूड टेस्ट देना पसंद था, ताकि दिमाग तेज बना रहे. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलने पर तमाकी ने कहा कि उन्हें गहरा भावुक एहसास हुआ. उनका मानना था कि छोटे-छोटे प्रयास समय के साथ बड़ा रूप ले लेते हैं. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य हमेशा दूसरों के काम आना और अपने सहकर्मियों को खुश रखना रहा.