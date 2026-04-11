अकबर से टीपू सुल्तान तक... 500 साल पहले बिना आलू वाले समोसे के थे दीवाने? जानें इसकी असली कहानी

Samosa History: आज जिस समोसे को हम चटनी के साथ मजे से खाते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? जवाब है नहीं. एक वायरल पोस्ट के मुताबिक, 500 साल पहले समोसा बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाता था. उस समय इसमें आलू नहीं डाला जाता था, क्योंकि आलू वाला समोसा भारत में बाद में आया. यह बात सुनकर ज्यादातर लोग हैरान हैं.

यह रेसिपी आखिर कहां से आई?

यह खास रेसिपी एक फारसी किताब ‘Ni’matnama’ यानी 'बुक ऑफ डिलाइट्स' में दर्ज है, जो 1501 से 1510 के बीच मध्य भारत के मंडू के सुल्तान के लिए लिखी गई थी. बाद में यह पांडुलिपि मुगल बादशाह अकबर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के हाथों से गुजरती हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंची और आज इसे ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है.

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The samosa is one of the most eaten street foods on the planet. This is a 500-year-old recipe for it, written in Persian in a manuscript sitting in the British Museum. The manuscript is called the Ni'matnama, the Book of Delights, written between 1501-1510 AD, for the Sultan of… pic.twitter.com/uEjIe77zQl — Dr. M.F. Khan (@Dr_TheHistories) April 8, 2026

उस दौर का समोसा कैसा होता था?

उस समय के समोसे में आज जैसा आलू या मिर्च नहीं होता था. इसकी जगह भुना हुआ बैंगन, सूखी अदरक और प्याज-लहसुन के साथ पकाया गया मटन भरा जाता था. फिर इसे घी में तला जाता था. यानी यह एक आम स्नैक नहीं, बल्कि शाही पकवान था, जो स्वाद और समृद्धि से भरपूर होता था. समय के साथ जब यह डिश शाही रसोई से निकलकर आम लोगों तक पहुंची, तो इसमें बदलाव आने लगे. महंगे और दुर्लभ इंग्रीडिएंट्स की जगह सस्ते और आसानी से मिलने वाले आलू और मसाले इस्तेमाल होने लगे. धीरे-धीरे यह शाही डिश बदलकर एक सस्ता, स्वादिष्ट और हर जगह मिलने वाला स्ट्रीट फूड बन गया.

क्या समोसा भारत का ही आविष्कार है?

हर एक डिश के पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी होती है. इस कहानी के सामने आने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है. कुछ लोग मानते हैं कि समोसा भारत का नहीं, बल्कि बाहर से आया हुआ पकवान है. वहीं, कुछ लोग इसे पूरी तरह भारतीय बताते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इसे इतिहास और संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं. इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है कि खाना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का हिस्सा भी है. जो समोसा आज हमें आम लगता है, उसकी जड़ें शाही रसोई, व्यापार और बदलते समय में छिपी हुई हैं.

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