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Hindi Newsजरा हटकेअकबर से टीपू सुल्तान तक... 500 साल पहले बिना आलू वाले समोसे के थे दीवाने? जानें इसकी असली कहानी

अकबर से टीपू सुल्तान तक... 500 साल पहले बिना आलू वाले समोसे के थे दीवाने? जानें इसकी असली कहानी

क्या आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा समोसे में कभी आलू नहीं होता था? सोशल मीडिया पर वायरल हुई अकबर के दौर की 500 साल पुरानी शाही रेसिपी ने समोसे के इतिहास को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. जानिए ब्रिटिश म्यूजियम में रखी उस फारसी पांडुलिपि 'निमतनामा' का रहस्य.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:20 AM IST
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फोटो क्रेडिट- Gemini
फोटो क्रेडिट- Gemini

Samosa History: आज जिस समोसे को हम चटनी के साथ मजे से खाते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? जवाब है नहीं. एक वायरल पोस्ट के मुताबिक, 500 साल पहले समोसा बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाता था. उस समय इसमें आलू नहीं डाला जाता था, क्योंकि आलू वाला समोसा भारत में बाद में आया. यह बात सुनकर ज्यादातर लोग हैरान हैं.

यह रेसिपी आखिर कहां से आई?

यह खास रेसिपी एक फारसी किताब ‘Ni’matnama’ यानी 'बुक ऑफ डिलाइट्स' में दर्ज है, जो 1501 से 1510 के बीच मध्य भारत के मंडू के सुल्तान के लिए लिखी गई थी. बाद में यह पांडुलिपि मुगल बादशाह अकबर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के हाथों से गुजरती हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंची और आज इसे ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है.

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उस दौर का समोसा कैसा होता था?

उस समय के समोसे में आज जैसा आलू या मिर्च नहीं होता था. इसकी जगह भुना हुआ बैंगन, सूखी अदरक और प्याज-लहसुन के साथ पकाया गया मटन भरा जाता था. फिर इसे घी में तला जाता था. यानी यह एक आम स्नैक नहीं, बल्कि शाही पकवान था, जो स्वाद और समृद्धि से भरपूर होता था. समय के साथ जब यह डिश शाही रसोई से निकलकर आम लोगों तक पहुंची, तो इसमें बदलाव आने लगे. महंगे और दुर्लभ इंग्रीडिएंट्स की जगह सस्ते और आसानी से मिलने वाले आलू और मसाले इस्तेमाल होने लगे. धीरे-धीरे यह शाही डिश बदलकर एक सस्ता, स्वादिष्ट और हर जगह मिलने वाला स्ट्रीट फूड बन गया.

क्या समोसा भारत का ही आविष्कार है?

हर एक डिश के पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी होती है. इस कहानी के सामने आने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है. कुछ लोग मानते हैं कि समोसा भारत का नहीं, बल्कि बाहर से आया हुआ पकवान है. वहीं, कुछ लोग इसे पूरी तरह भारतीय बताते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इसे इतिहास और संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं. इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है कि खाना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का हिस्सा भी है. जो समोसा आज हमें आम लगता है, उसकी जड़ें शाही रसोई, व्यापार और बदलते समय में छिपी हुई हैं. 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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