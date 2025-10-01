Advertisement
लंदन की सड़कों पर समोसे का जादू! देसी छोरे ने किया ऐसा कमाल, Tesla में बैठे फिरंगी भी खाकर हुए फैन, देखें वीडियो

Bihari samosa London Viral Video; लंदन की सड़कों पर बिहार का लाल वायरल हो गया. उसने समोसा स्ट्रीट-स्टाइल बेचकर सबका ध्यान खींचा. इंस्टाग्राम वीडियो में उसकी देसी अंदाज में सेवा और ग्राहकों की खुशी दिख रही है, जिससे लोग उसका जादू सराह रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:14 PM IST
लंदन की सड़कों पर समोसे का जादू! देसी छोरे ने किया ऐसा कमाल, Tesla में बैठे फिरंगी भी खाकर हुए फैन, देखें वीडियो

Bihari samosa London Viral Video;  भारतीय खाने का जादू दुनिया भर में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है. चाहे दिल्ली की तीखी स्ट्रीट चाट हो, पंजाब के मक्खनी पराठे या बंगाल की मिठाइयां, हर स्वाद में कुछ खास है और जब बात स्नैक्स की आती है, तो समोसा अपने आप में सुपरस्टार है. लंदन जैसे शहर में, जहां हर तरह का खाना आसानी से उपलब्ध है, भारतीय स्नैक्स की लोकप्रियता कम नहीं होती. हाल ही में लंदन की सड़कों पर एक बिहारी शख्स ने आलू समोसा बेचकर लोगों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

सड़क पर बेचने का अनोखा तरीका

घंटावाला बिहार नाम के इस देसी स्टाल के लंदन में दो शाखाएं हैं. लेकिन असली चर्चा स्टाल की नहीं, बल्कि स्टाल के मैनेजर के असाधारण अंदाज की है. उन्होंने ग्राहकों के पास जाने का इंतजार करने के बजाय समोसा सीधे सड़कों पर बेचने का तरीका अपनाया. वे बस स्टॉप, पार्क और चाय स्टॉल्स के बाहर घूम-घूमकर लोगों को समोसा पेश कर रहे थे. यह तरीका बेहद भारतीय और बिहारी था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

वायरल वीडियो की प्रतिक्रिया

इंस्टाग्राम पर एक वायरल वीडियो में एक विदेशी शख्स को अपने टेस्ला कार के पास खड़े होकर समोसा खाते देखा गया. वीडियो में मैनेजर को भी दिखाया गया जो लंदन की सड़कों पर घूम-घूमकर समोसा ऑफर कर रहे थे. यह अंदाज लोगों को काफी रोचक और मनोरंजक लगा. कई यूजर्स ने तारीफ की, तो कुछ ने आलोचना भी की. वीडियो ने लंदन में भारतीय खाने की खासियत और बिहारी शख्स की बहादुरी को उजागर किया.

 

वीडीयो देखकर यूजर कर रहे कमेंट 

वायरल इस वीडियो को देख यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं, “कुछ खास नहीं है.” दूसरे ने कहा, “बिजनेस को सही तरीके से प्रमोट करें.” कुछ ने चेतावनी दी, “दूसरे देशों में ऐसा बेतुका काम मत करें.” वहीं एक यूजर ने सुझाव दिया, “बहुत अच्छा स्टंट, फिर मत दोहराना. धन्यवाद!” सकारात्मक प्रतिक्रिया में एक इंस्टाग्रामर ने कहा, “जब तक सड़कों पर गंदगी नहीं फैल रही, इसमें नुकसान क्या है?”

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Bihari samosa LondonIndian street food UKviral food videodesi snacks London

;