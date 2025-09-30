बीवी को छुट्टी पर नहीं ले जा सकता... करोड़पति रईस CEO आखिर वेकेशन पर क्यों नहीं ले जाना चाहते?

Trending Photos
San Francisco CEO: सैन फ्रांसिस्को के अल्फा एआई कंपनी के फाउंडर और सीईओ केविन जू इन दिनों चर्चा में हैं. उनके पास 401(k) रिटायरमेंट प्लान में पूरे 9.8 मिलियन डॉलर (करीब 82 करोड़ रुपये) जमा हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके चेकिंग अकाउंट में सिर्फ 3,000 डॉलर और सेविंग अकाउंट में 296 डॉलर ही पड़े हैं.
401k क्या होता है और इसमें पैसा क्यों बंद रहता है?
अमेरिका में 401(k) एक खास रिटायरमेंट प्लान है जिसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का हिस्सा लंबे समय के निवेश के लिए जमा करता है. इसमें कई बार कंपनी भी योगदान देती है. लेकिन इस पैसे को रिटायरमेंट उम्र से पहले निकालने पर भारी पेनल्टी लगती है. यही वजह है कि लाखों डॉलर होने के बावजूद यह पैसा रोजमर्रा खर्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
पत्नी छुट्टी पर क्यों जाना चाहती थी और क्या जवाब मिला?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जू ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी ने उनसे वेकेशन पर चलने की बात कही. इस पर उन्होंने जवाब दिया, “नहीं जा सकते, हम कंगाल हैं.” जबकि सच्चाई यह है कि उनके पास करोड़ों की नेटवर्थ है. इस बयान ने इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर दिया. एक तरफ लोग कह रहे हैं कि सीईओ सही है क्योंकि 401(k) पैसा अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि इतनी संपत्ति होते हुए ‘कंगाल’ कहना हास्यास्पद है.
उनकी पोस्ट- “401k में $9.8 मिलियन. चेक अकाउंट में $3000. सेविंग अकाउंट में $296. पत्नी- चलो छुट्टी पर चलते हैं? मैं- नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं.” यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. केविन जू ने अपने एक्स बायो में खुद को स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट बताया है और उनकी नेटवर्थ करीब 10.9 मिलियन डॉलर है. यानी तकनीकी रूप से वह करोड़पति हैं. लेकिन उनके रोजमर्रा के खर्च इतने सीमित हैं कि उन्हें अपनी पत्नी को छुट्टियों पर ले जाने में भी दिक्कत हो रही है.
401k $9.8mil
Checking $3000
Savings $296
Wife - Let's go on vacation?
Me - Can't, we're broke.
Few understand. pic.twitter.com/yreMjAtPvA
— Kevin Xu (@imkevinxu) September 28, 2025
क्या यह सोच समझदारी है या कंजूसी?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करोड़ों की सेविंग्स होते हुए भी इस तरह का लाइफस्टाइल जीना समझदारी है या फिर यह सिर्फ अत्यधिक कंजूसी का नतीजा है. सोशल मीडिया पर लोग बंटे हुए हैं, कुछ उन्हें ‘फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मास्टर’ बता रहे हैं तो कुछ कहते हैं, “इतने पैसे सिर्फ दिखाने के लिए किस काम के, अगर जिंदगी एंजॉय ही न कर सको?”