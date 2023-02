Snake Dog Fight Video: डॉगी पर अटैक की गुस्ताखी कर बैठा कोबरा, फिर हुआ ऐसा घमासान; देखकर लोगों के खड़े हो गए रौंगटे

खतरनाक सांप से भिड़ गया डॉगी

वीडियो में दिख रहा है कि किसी घर में एक खतरनाक कोबरा सांप (Sanp Aur Doggy Ki Ladai) घुस जाता है. उस सांप को देखते ही घर का पालतू डॉगी उस पर जोर-जोर से भोंकने लगता है. डॉगी को भोंकते देख सांप को गुस्सा आ जाता है और वह अपना फल फैलाकर आक्रामक मुद्रा में आ जाता है. उसकी इस हमलावर मुद्रा के बावजूद डॉगी पर कोई असर नहीं होता और वह लगातार उस पर भौंकता रहता है.

सांप ने फन फैलाकर किया हमला

डॉगी के लगातार भोंकने से सांप (Snake Dog Fight Video) थोड़ा पीछे हटकर घर में उगी घास में छिपने लगता है. उसे ऐसा करते देख डॉगी उसके नजदीक आ जाता है और उस सांप को घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है. डॉगी को एकदम पास में आकर भोंकते देख सांप अचानक झपट्टा मारकर उसे डंसने की कोशिश करता है लेकिन डॉगी फुर्ती से पीछे हटकर खुद को बचा लेता है.

डॉगी ने तोड़ डाली सांप की हड्डियां

सांप की इस हरकत से गुस्सा होकर कुत्ता (Snake Dog Fight Video) अपनी जगह बदलकर सांप की पूंछ पकड़ लेता है और उसके बाद उसे हवा में उठाकर जोर-जोर से झिंझोड़ देता है. कुत्ते के ऐसा करने से सांप की अंदरूनी नाजुक हड्डियां टूटने लगती हैं. इससे वह खतरनाक सांप बौखलाकर फिर से डॉगी पर अटैक करता है लेकिन डॉगी इस बार भी उसके दांव से बच जाता है. इसके बाद सांप भागने की कोशिश करता है लेकिन डॉगी फिर उसे बीच में दबोचकर जोर-जोर से हवा में झिंझोड़ देता है.

