जहर थूक-थूककर मर जाएगा सांप लेकिन नहीं होगा बाल बांका, अचूक हैं ये पत्तियां; 5 मिनट में उतरता है Poison

Kankadol Plant: ककोड़ा या कंटोला पौधा एक पारंपरिक औषधीय पौधा है, जिसकी पत्तियां और जड़ें सांप के जहर के असर को कम करने में मदद कर सकती हैं. हालांकि यह सिर्फ प्राथमिक उपाय है, असली और सुरक्षित इलाज हमेशा डॉक्टर से ही करवाना चाहिए.

 

Oct 11, 2025, 07:06 AM IST
Kankadol Plant: अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आसपास जंगल, नदी-नाले या झाड़ियां हैं तो वहां सांपों का दिखना आम बात है. गर्मी या बारिश के मौसम में सांप अक्सर अपने बिलों से निकलकर घरों, खेतों या बगीचों में आ जाते हैं. इनमें से कुछ जहरीले नहीं होते, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनके काटने पर अगर तुरंत इलाज न मिले तो जान का खतरा हो सकता है. इसलिए सबसे पहले घबराएं नहीं और बिना देर किए डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल की ओर जाएं. घरेलू नुस्खे अपनाना कई बार जानलेवा साबित हो सकता है.

आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों और पौधों का जिक्र है जो सांप के जहर को कम करने में मदद कर सकते हैं. इन्हीं में से एक है कंटोला यानी कांटेदार लौकी है, जिसे कंटोला या ककोड़ा भी कहा जाता है. यह एक सब्जी है, लेकिन इसकी पत्तियों और जड़ों में औषधीय गुण होते हैं. माना जाता है कि अगर सांप काट ले तो कंटोला की ताजी पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट जख्म पर लगाया जा सकता है और थोड़ा रस पीने से भी राहत मिलती है. हालांकि, यह सिर्फ प्राथमिक उपाय है, असली इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं.

इस पौधे की पत्तियां हैं सांप के जहर के लिए  'रामबाण इलाज'

डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने भी इस पौधे के औषधीय गुणों को मान्यता दी है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार, कांकड़ोल की पत्तियों या जड़ों का पेस्ट सांप के जहर को प्रभावित करता है और इसके विषाक्त प्रभाव को कम करता है. इसी तरह, डॉ. कुंतल दास ने अपनी रिसर्च में पाया कि पारंपरिक चिकित्सा में कांकड़ोल का इस्तेमाल सांप के जहर और अन्य विषैले जीवों के जहर के इलाज में लंबे समय से होता आ रहा है. कांकड़ोल में पाए जाने वाले पोषक तत्व इसे एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीवीनम बनाते हैं, जो मानव शरीर को विष के प्रभाव से जल्दी उबारने में मदद करते हैं.

5 मिनट में बेअसर कर देती हैं सांप का जहर!

हालांकि, कांकड़ोल की पत्तियां सांप के जहर को कम करने में मददगार हैं, लेकिन इसे कभी भी अकेले इलाज के रूप में भरोसा नहीं करना चाहिए. सांप के काटने की स्थिति में सबसे जरूरी होता है कि तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर पेशेवर डॉक्टर से इलाज करवाया जाए. सही समय पर इलाज मिलने से ही जहर का असर पूरी तरह खत्म हो सकता है और जान बचाई जा सकती है. इस पौधे की जानकारी हर किसी के लिए उपयोगी है, खासकर उन इलाकों में जहां सांप के खतरे ज्यादा होते हैं. सावधानी और सही जानकारी के साथ आप इस मानसून में सुरक्षित रह सकते हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी.

snake bite, Snake Venom, Snake bite treatment, Kankadol Plant

