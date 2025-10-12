Advertisement
यकीन नहीं होगा; सांप को भी लग गई 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' देखने की लत! खुद देख लें ये अविश्वसनीय नजारा

Sanp Ka Video: एक वायरल वीडियो में एक सांप बड़े ध्यान से मोबाइल स्क्रीन पर ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ देखता नजर आया. वीडियो इंस्टाग्राम पर dimple_vaishnav79_ से शेयर हुआ और अब तक 1.2 करोड़ बार देखा गया. यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए, जैसे नागराज भी अब गोकुलधाम का फैन बन गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 12, 2025, 10:34 AM IST
Sanp Ka Video: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ तो आपने जरूर देखा होगा. ये कॉमेडी सीरियल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको पसंद है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सीरियल जिव-जंतुओं को भी भा सकता है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांप बड़े ध्यान से मोबाइल स्क्रीन पर यह सीरियल देखता नजर आता है. वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं और हंसने से खुद को रोक नहीं पा रहे.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि बेड पर बैठी दो लड़कियां आराम से मोबाइल में ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ देख रही होती हैं. वहीं, उसी बेड पर लेटा एक सांप भी स्क्रीन पर ध्यान लगाए नजर आता है. ऐसा लग रहा है जैसे उसे भी जेठालाल और तारक मेहता की कॉमेडी समझ आ रही हो. सोशल मीडिया पर सांपों के मजेदार वीडियो आम हैं, लेकिन किसी सांप का इस तरह से सीरियल देखते देखना बिल्कुल अनोखा नजारा है.

वीडियो हुआ बंपर वायरल 

इस मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर dimple_vaishnav79_ नाम की आईडी से शेयर किया गया है जिसे अब तक इसे 12 मिलियन (1.2 करोड़) से ज्यादा बार देखा जा चुका है जबकि  1 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि लगता है नागराज भी अब गोकुलधाम सोसायटी का फैन हो गया है.

 

 यूजर्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं

कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘जेठालाल का जादू अब इंसानों पर ही नहीं, सांपों पर भी चल गया है’. कुछ ने लिखा कि ऐसा लगता है कि सांप भी लॉकडाउन में टीवी देखने के शौकीन हो गए हैं. वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है और दर्शकों के चेहरे पर हंसी ला दी है. सच में, कभी-कभी टीवी और मोबाइल सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति के जीवों के लिए भी मनोरंजन का साधन बन जाते हैं. 

