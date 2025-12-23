Advertisement
Tamil vs Sanskrit: संस्कृत या तमिल- कौन सी भाषा है दुनिया की सबसे पुरानी? सच जानकर चौंक जाएंगे आप

Tamil vs Sanskrit: संस्कृत या तमिल- कौन सी भाषा है दुनिया की सबसे पुरानी? सच जानकर चौंक जाएंगे आप

दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, लेकिन सबसे पुरानी भाषा को लेकर बहस जारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिल को सबसे पुरानी जीवित भाषा माना जाता है, जबकि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी दर्ज भाषाओं में शामिल है. चलिए जानते हैं विस्तार से...

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:24 PM IST
Tamil vs Sanskrit: संस्कृत या तमिल- कौन सी भाषा है दुनिया की सबसे पुरानी? सच जानकर चौंक जाएंगे आप

दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, इसका सटीक जवाब देना मुश्किल है. टीओआई रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी दुनिया में करीब 6,800 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. इनमें से लगभग 90 प्रतिशत भाषाओं को बोलने वालों की संख्या एक लाख से भी कम है. वहीं, करीब 150–200 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं. हैरानी की बात यह भी है कि लगभग 350 से ज्यादा भाषाएं ऐसी हैं, जिन्हें सिर्फ 50 लोग ही बोलते हैं, जबकि कुछ भाषाएं तो ऐसी भी हैं, जिनका केवल एक ही वक्ता बचा है.

दरअसल, जब बात सबसे पुरानी भाषा की आती है, तो बहस शुरू हो जाती है. कोई संस्कृत को सबसे पुरानी भाषा बताता है, तो कोई तमिल को. सोशल मीडिया से लेकर किताबों तक, हर जगह इसी सवाल पर चर्चा होती रहती है. आखिर सच क्या है? क्या कोई एक भाषा वाकई दुनिया की सबसे पुरानी है या फिर यह तुलना ही गलत है? दरअसल, रिपोर्ट्स और इतिहास बताते हैं कि संस्कृत और तमिल दोनों ही बेहद प्राचीन और समृद्ध भाषाएं हैं. फर्क बस इतना है कि एक को सबसे पुरानी “दर्ज भाषा” माना जाता है, तो दूसरी को सबसे पुरानी “जीवित भाषा”.

तमिल: दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में एक

वियॉन की रिपोर्ट के अनुसार, तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित शास्त्रीय भाषाओं में गिना जाता है. तमिल एक द्रविड़ भाषा है, जिसे मुख्य रूप से तमिलनाडु के साथ-साथ श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में बोला जाता है. तमिल का लिखित इतिहास 2,300 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है. इसका सबसे पुराना लिखित प्रमाण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है. खास बात यह है कि तमिल भाषा आज भी उसी निरंतरता के साथ बोली और लिखी जा रही है. तमिल साहित्य बेहद समृद्ध है और भारतीय संस्कृति के विकास में इसका बड़ा योगदान रहा है.

संस्कृत- दुनिया की सबसे पुरानी दर्ज की गई भाषा

वहीं संस्कृत को दुनिया की सबसे प्राचीन दर्ज की गई भाषाओं में से एक माना जाता है. संस्कृत एक प्राचीन इंडो-आर्यन भाषा है, जिसे कई भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है. वियॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, संस्कृत का रिकॉर्ड इतिहास करीब 3,500 साल पुराना है. इसके सबसे पुराने लिखित प्रमाण वेदों में मिलते हैं, जिनकी रचना 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है. संस्कृत की शब्दावली बेहद समृद्ध और इसका व्याकरण काफी जटिल है. यह भाषा मुख्य रूप से धार्मिक, दार्शनिक और प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में प्रयोग की गई है.

तमिल बनाम संस्कृत

तमिल और संस्कृत की तुलना करें तो दोनों की अपनी-अपनी खासियत है. तमिल की लिपि को दुनिया की सबसे पुरानी और जटिल लेखन प्रणालियों में से एक माना जाता है. इतना ही नहीं, तमिल दुनिया की इकलौती भाषा है, जिसके पांच एनसाइक्लोपीडिया मौजूद हैं. दूसरी ओर, संस्कृत ने हिंदी, बंगाली, मराठी जैसी कई भारतीय भाषाओं के विकास को गहराई से प्रभावित किया है. कुल मिलाकर, वियॉन की रिपोर्ट के अनुसार, तमिल को सबसे पुरानी जीवित भाषा माना जाता है, जबकि संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी दर्ज भाषाओं में से एक. दोनों ही भारत की भाषाई विरासत की अमूल्य धरोहर हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Tamil vs Sanskrit

