PhD की, NDA में अफसरों को पढ़ाया… आज खुद दर-दर भटकने को मजबूर! वीडियो देख फूट-फूटकर रो पड़े लोग

Santosh Goyal NDA Teacher Viral Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है. यह कहानी है एक ऐसे शख्स की, जो कभी देश के प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाते थे, लेकिन आज उनकी जिंदगी मंदिर के सहारे गुजर रही है. डॉ. संतोष गोयल की यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि समय के उतार-चढ़ाव की सच्चाई भी दिखाती है.
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Santosh Goyal NDA Teacher Viral Story: कहते हैं कि समय की गति सबसे बलवान होती है और वह कब राजा को रंक बना दे, कोई नहीं जानता. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं. यह कहानी है संतोष गोयल की, जो कभी भारतीय रक्षा अकादमी (NDA) के छात्रों को पढ़ाया करते थे, लेकिन आज वे गुमनामी और मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं. आज उनकी जिंदगी मंदिर के सहारे गुजर रही है. संतोष गोयल की कहानी ने हर किसी को भावुक कर दिया है. यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि समय के उतार-चढ़ाव की सच्चाई भी दिखाती है.
सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है, जिनकी पहचान संतोष गोयल के रूप में हुई है. वीडियो में वे बहुत ही साधारण और जर्जर स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वे अपनी पृष्ठभूमि और शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान साफ झलकता है. वीडियो में वे खुद बता रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेजी विषय में Phd की और साल 1971 में नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में छात्रों को पढ़ाया. उस समय उनका जीवन सम्मान और प्रतिष्ठा से भरा हुआ था. वे देश के भविष्य को तैयार करने वाले छात्रों को शिक्षा देते थे. एक शिक्षक के रूप में उनकी पहचान और इज्जत दोनों थी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.
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संतोष गोयल बताते हैं कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई. इस वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी. उन्होंने खुद बताया कि अगर वे करीब 15 साल तक नौकरी कर पाते, तो आज उन्हें अच्छी-खासी पेंशन मिल रही होती. लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई.
वायरल वीडियो में दिखता है कि आज संतोष गोयल एक मंदिर में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. वहीं उन्हें खाने-पीने की व्यवस्था मिल जाती है और उसी सहारे उनका दिन निकलता है. एक समय जो व्यक्ति बड़े संस्थान में पढ़ाता था, आज वह साधारण जीवन जीने को मजबूर है. यह बदलाव लोगों को अंदर तक झकझोर रहा है.
यह वीडियो एक अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें वे गोयल से बातचीत करते नजर आते हैं. बातचीत के दौरान जब उनकी कहानी सामने आती है, तो हर कोई हैरान रह जाता है. एक पढ़ा-लिखा, सम्मानित शिक्षक इस हालत में कैसे पहुंच गया? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है.
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि 'यह बहुत दुखद है' और 'ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए.' कुछ लोगों ने इसे समाज की जिम्मेदारी बताया, तो कुछ ने कहा कि यह सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है. यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के सामने एक सवाल खड़ा करती है कि क्या हम अपने बुजुर्गों और शिक्षकों का सही ख्याल रख पा रहे हैं? जिन लोगों ने देश के लिए योगदान दिया, क्या उनका भविष्य सुरक्षित है?
डॉ. संतोष गोयल की जिंदगी यह सिखाती है कि समय से बड़ा कुछ नहीं होता. आज जो इंसान ऊंचाई पर है, वह कल नीचे भी आ सकता है. जिंदगी में सब कुछ स्थायी नहीं होता, न पद, न पैसा और न ही प्रतिष्ठा. यह वायरल वीडियो सिर्फ दुख भरी कहानी नहीं, बल्कि एक सीख भी है. यह हमें बताता है कि किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए. डॉ. गोयल की कहानी सुनकर हर कोई यही कह रहा है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं. एक पल में सब बदल सकता है.
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