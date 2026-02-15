कैमरे में कैद जानी दुश्मन, जान बचाने के लिए कांटे वाले तारों पर चढ़ा कोबरा, नेवले ने दिखाया असली रूप

Viral Video: आपने सांप और नेवले की दुश्मनी के किस्से तो बहुत सुने होंगे. सांप और नेवला हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं. नेवला अपने आस पास सांप को देखते ही मार देता है. कई बार ये दांव उल्टा भी पड़ जाता है, लेकिन इस जंग में अधिकांश जीत नेवले के नाम ही होती है. नेवला अपने आसपास सांप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसे बुरी तरह नोंच कर मार डालता है. ऐसे में कई बार ये जंग काफी खतरनाक हो जाती है. इसी से जुड़ा सांप और नेवले का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सांप जान बचान के लिए कांटे वाले तार पर चढ़ गया, लेकिन होना वहीं था जो हमेशा से होता आया है. ये पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसे किया कोबरा का शिकार?

इंटरनेट पर सांप और नेवले की जंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक कोबरा नेवले से अपनी जान बचाने के लिए कांटों वाले तारों पर चढ़ जाता है. इसके बाद नेवला भी सांप को मारने के लिए तारों पर चढ़ जाता है. अब ऊपर वाले तार पर कोबरा और नीचे वाले तार पर शिकारी मौजूद है. ऐसे में सांप अपनी जान बचाने के लिए झटपटाता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आता है. सांप बेबस है, बस आखिरी समय में बचने की पूरी कोशिश कर रहा है. इस दौरान नेवला भी सांप को छोड़ने के मूड में नहीं है. इसके बाद नेवला सांप के करीब पहुंच जाता है और वही करता है जो वो हमेशा से करता आया है. नेवले ने बता दिया कि हमें जानी दुश्मन क्यों कहा जाता है. नेवले ने बेरहमी से कोबरा के फन को अपने मुंह से पकड़ा और बुरी तरह नोंच डाला. इस दौरान वो कोबरा के फन पर ही लटक जाता है. अगर ये जंग तारों की बजाय मैदान पर होती तो शायद कोबरा कुछ देर मुकाबला करता या कुछ वार जरूर करता, लेकिन यहां कोबरा खुद नोकिले तारों में फंस गया और नेवले ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया. अब ये डरा देने वाली जंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @animals_rescuer51 नाम के हैंडल से पोस्ट किया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 57 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वीडियो बनाने से बेहतर होता कि सांप को बचा लेते." दूसरे यूजर ने लिखा, "हर बाप का एक बाप होता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.