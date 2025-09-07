Video: अंकल जी ने 10 सेकंड में कर दिया कमाल, आंटी बोली- साड़ी की तो नहीं है दुकान
Advertisement
trendingNow12912051
Hindi Newsजरा हटके

Video: अंकल जी ने 10 सेकंड में कर दिया कमाल, आंटी बोली- साड़ी की तो नहीं है दुकान

Easy Saree Draping Video: क्या आप एक महिला हैं और आपके लिए साड़ी पहनना एक बड़े टास्क की तरह है? अगर ऐसा है तो अंकल जी के बताए स्टाइल से आप भी मिनटों का काम कुछ सेकंड में कर सकती हैं. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Reported By:  Simran Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: अंकल जी ने 10 सेकंड में कर दिया कमाल, आंटी बोली- साड़ी की तो नहीं है दुकान

Easy Saree Draping Video: अक्सर महिलाओं के बीच चुनौती भरा काम साड़ी को पहनना होता है. ऐसी महिलाएं जो रोजाना साड़ी पहनती हैं उन्हें भी घंटों लग जाते हैं लेकिन वो समय पर न तो तैयार हो पाती ना ही उनकी साड़ी बंध पाती है. ऐसे में पति के साथ बिना वजह की बहस अलग हो जाती है. महिलाएं जल्दी साड़ी पहनने का तरीका भी इंटरनेट पर ढूंढती रहती हैं लेकिन कोई खास हल मिल नहीं पाता. एक साड़ी को अच्छे से बांधकर पहनने में 20 से 25 मिनट तो लग ही जाते हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंकल जी गजब कमाल करके दिखा रहे हैं. किसी के लिए घंटों का तो किसी के लिए मिनटों का साड़ी बांधने वाला काम सिर्फ कुछ सेकंड में करके दिखा रहे हैं.

10 सेकंड में अंकल जी ने बांधी साड़ी

वीडियो एक शादी समारोह का है जिसमें एक एंकर वहां लोगों से गेम खिलवा रही होती है. इस दौरान एक अंकल जी को जल्दी से साड़ी पहनने का चैलेंज पूरा करने के लिए कहा जाता है. अंकल इस तरह से तेजी में साड़ी पहनते हैं कि वहां मौजूद हर कोई हैरान ही रह जाता है. वीडियो में कहते हुए भी देखा जा रहा है कि भाभी को आप भी साड़ी पहनाते हो क्या. अंकल इतनी तेजी से साड़ी पहन लेते हैं कि सभी महिलाएं हैरान हो जाती हैं. जल्दी साड़ी पहनने का तरीका हर किसी को बहुत पसंद आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो हुआ वायरल

इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स द्वारा तरह-तरह के कमेंट किए जा रहे हैं. अभी तक 1 लाख 38 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. जबकि, कमेंट करने वाले भी कम नहीं हैं. एक यूजर ने पक्का साड़ी का बिजनेस होगा बढ़िया अंकल जी. दूसरे यूजर ने लिखा ‘मुझे आजतक साड़ी पहनना नहीं आया और आज आसान तरीका मिला. मैं कल ही जाऊंगी साड़ी लेकर आऊंगी’ तीसरे यूजर ने लिखा- साड़ी की दुकान होगी पक्का है. यूजर्स को अंकल जी द्वारा बताए गए साड़ी पहनने के स्टेप्स को काफी पसंद किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- Cute Baby Dance: छोटी सी बच्ची ने मचाया गदर, डांस देखकर हर कोई कायल, देखें Video

About the Author
author img
Simran Singh

TAGS

video

Trending news

एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
Tihar Jail
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan 2025 LIVE: कुछ ही देर में लगेगा चंद्रग्रहण का सूतक, नोट कर लें ये जरूरी बातें, लापरवाही डाल सकती है जीवन में बाधा
Chandra Grahan
Chandra Grahan 2025 LIVE: कुछ ही देर में लगेगा चंद्रग्रहण का सूतक, नोट कर लें ये जरूरी बातें, लापरवाही डाल सकती है जीवन में बाधा
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
;