Video: अंकल जी ने 10 सेकंड में कर दिया कमाल, आंटी बोली- साड़ी की तो नहीं है दुकान

Easy Saree Draping Video: अक्सर महिलाओं के बीच चुनौती भरा काम साड़ी को पहनना होता है. ऐसी महिलाएं जो रोजाना साड़ी पहनती हैं उन्हें भी घंटों लग जाते हैं लेकिन वो समय पर न तो तैयार हो पाती ना ही उनकी साड़ी बंध पाती है. ऐसे में पति के साथ बिना वजह की बहस अलग हो जाती है. महिलाएं जल्दी साड़ी पहनने का तरीका भी इंटरनेट पर ढूंढती रहती हैं लेकिन कोई खास हल मिल नहीं पाता. एक साड़ी को अच्छे से बांधकर पहनने में 20 से 25 मिनट तो लग ही जाते हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंकल जी गजब कमाल करके दिखा रहे हैं. किसी के लिए घंटों का तो किसी के लिए मिनटों का साड़ी बांधने वाला काम सिर्फ कुछ सेकंड में करके दिखा रहे हैं.

10 सेकंड में अंकल जी ने बांधी साड़ी

वीडियो एक शादी समारोह का है जिसमें एक एंकर वहां लोगों से गेम खिलवा रही होती है. इस दौरान एक अंकल जी को जल्दी से साड़ी पहनने का चैलेंज पूरा करने के लिए कहा जाता है. अंकल इस तरह से तेजी में साड़ी पहनते हैं कि वहां मौजूद हर कोई हैरान ही रह जाता है. वीडियो में कहते हुए भी देखा जा रहा है कि भाभी को आप भी साड़ी पहनाते हो क्या. अंकल इतनी तेजी से साड़ी पहन लेते हैं कि सभी महिलाएं हैरान हो जाती हैं. जल्दी साड़ी पहनने का तरीका हर किसी को बहुत पसंद आता है.

वीडियो हुआ वायरल

इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स द्वारा तरह-तरह के कमेंट किए जा रहे हैं. अभी तक 1 लाख 38 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. जबकि, कमेंट करने वाले भी कम नहीं हैं. एक यूजर ने पक्का साड़ी का बिजनेस होगा बढ़िया अंकल जी. दूसरे यूजर ने लिखा ‘मुझे आजतक साड़ी पहनना नहीं आया और आज आसान तरीका मिला. मैं कल ही जाऊंगी साड़ी लेकर आऊंगी’ तीसरे यूजर ने लिखा- साड़ी की दुकान होगी पक्का है. यूजर्स को अंकल जी द्वारा बताए गए साड़ी पहनने के स्टेप्स को काफी पसंद किया जा रहा है.

