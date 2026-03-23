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दुनिया का इकलौता समंदर जिसका कोई किनारा ही नहीं! न बीच है, न बंदरगाह; बस चारों ओर पानी ही पानी

Sargasso Sea: दुनिया का एक ऐसा समुद्र जहां न कोई किनारा है, न बीच और न ही कोई बंदरगाह. अटलांटिक महासागर में छिपा सरगासो सागर अपनी अनोखी खासियतों के कारण वैज्ञानिकों और यात्रियों को हैरान करता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:21 AM IST
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दुनिया का इकलौता समंदर जिसका कोई किनारा ही नहीं! न बीच है, न बंदरगाह; बस चारों ओर पानी ही पानी

Sargasso Sea: सरगासो सागर अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच स्थित एक ऐसा जल क्षेत्र है, जो दुनिया के किसी भी अन्य समुद्र से बिल्कुल अलग है. यह न तो किसी देश से जुड़ा है और न ही इसे सड़क या जहाज से सीधे पहुंचा जा सकता है. कई यात्री फ्लाइट या क्रूज से इसे पार करते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे इस रहस्यमयी समुद्र के ऊपर या बीच से गुजर रहे हैं.

इस समुद्र का कोई किनारा नहीं

सरगासो सागर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसका कोई किनारा, बीच या पोर्ट नहीं है. आमतौर पर समुद्र जमीन से घिरे होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह पानी के बीच मौजूद है. इसकी सीमाएं चार बड़ी समुद्री धाराओं से बनती हैं, जो इसे चारों ओर से घेरे रहती हैं. यही वजह है कि इसका कोई स्पष्ट बॉर्डर नजर नहीं आता. इस समुद्र की सतह बेहद शांत रहती है. यहां लहरें कम और हल्की होती हैं, जिससे समुद्री यात्रा काफी स्मूद हो जाती है. इतिहास में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी 1492 में यहां से गुजरते हुए डर जताया था कि कहीं उनकी जहाज बिना हवा के फंस न जाए. आज भी यह इलाका अपने शांत पानी के लिए जाना जाता है.

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इस समुद्र में क्या तैरता रहता है?

सरगासम नाम का सुनहरे रंग का समुद्री पौधा इस समुद्र की सबसे खास पहचान है. यह समुद्र के तल से जुड़ा नहीं होता, बल्कि पानी की सतह पर तैरता रहता है. ये तैरते हुए पौधे छोटे-छोटे जीवों, मछलियों और कछुओं के लिए घर का काम करते हैं और समुद्र के बीच एक ‘फ्लोटिंग इकोसिस्टम’ बना देते हैं. सरगासो सागर कई समुद्री जीवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. यहां कई मछलियां और ईल्स अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं और फिर हजारों किलोमीटर दूर यात्रा करते हैं. यह क्षेत्र उनके प्रजनन और माइग्रेशन का मुख्य केंद्र माना जाता है. यानी सतह पर भले ही यह शांत दिखे, लेकिन इसके नीचे जीवन की हलचल लगातार चलती रहती है.

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क्या यहां पहुंचना संभव है?

इस समुद्र तक सीधे पहुंचना आसान नहीं है. हालांकि बरमूडा इसके सबसे नजदीकी जमीन मानी जाती है. कई लोग यहां घूमने आते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे दुनिया के सबसे अनोखे समुद्र के पास हैं. यह समुद्र एक ऐसी जगह है, जहां जाया नहीं जाता, बल्कि बस पार किया जाता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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