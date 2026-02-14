Advertisement
trendingNow13109251
Hindi Newsजरा हटकेसरिता योल्मो बनी दार्जिलिंग हिमालयन रेवले की पहली महिला TTE, 145 साल के इतिहास में पहली बार...

सरिता योल्मो बनी दार्जिलिंग हिमालयन रेवले की पहली महिला TTE, 145 साल के इतिहास में पहली बार...

First Woman TTE: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे(DHR) के 145 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक महिला को ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) की जिम्मेदारी मिली है. ये रेलवे में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी को भी दर्शाता है. चलिए जानते हैं ये महिला TTE कौन है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 14, 2026, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरिता योल्मो बनी दार्जिलिंग हिमालयन रेवले की पहली महिला TTE, 145 साल के इतिहास में पहली बार...

Who is Sarita Yolmo: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे(DHR) के 145 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक महिला को टीटीई की जिम्मेदारी मिली है. 145 साल के इतिहास में पहली बार रेलवे को महिला ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) मिली है. आपको बता दें कि सरिता योल्मो इस विश्व धरोहर रेलवे में टूर ड्यूटी पर नियुक्त होने वाली पहली महिला TTE बन गई है. ये न सिर्फ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी दिखाता है. 

ये जिम्मेदारी संभालेंगी सरिता योल्मो
जानकारी के अनुसार 55 साल की योलमो को यहां हेरिटेज जंगल सफारी 'टॉय ट्रेन' में नियुक्त किया गया है जो  'क्वीन ऑफ हिल्स' के नाम से भी फेमस है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरिता योल्मो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway) कार्य कर रही हैं. वे नॉर्मल दिनों में न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) स्टेशन पर अपनी सेवाएं देती हैं. इसके अलावा समय समय पर उन्हें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की प्रसिद्ध टूर ट्रेनों पर स्पेशल ड्यूटी के लिए भी भेजा जाता है. इस स्पेशल ड्यूटी के साथ वो इस जोन के इतिहास में टूर ड्यूटी संभालने वाली पहली महिला टीटीई बन गई हैं.

यह भी पढ़ें: मरने से पहले बनाई अनोखी योजना, प्रोफेसर ने मौत के बाद कैसे भेजे पोस्टकार्ड? जानें पूरा मामला

Add Zee News as a Preferred Source

 

145 साल पुराना इतिहास
जानकारी के अनुसार दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की शुरुआत लगभग 145 साल पहले हुई थी. आपको बता दें कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है. ये रेलवे खूबसूरत पहाड़ियों के बीच यात्रा के लिए फेमस है. ऐसे में पहली बार इस जोन में एक महिला टीटीई को चुना जाना रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और बदलाव के साथ प्रगति का संकेत माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: भारत के 10 सबसे अमीर शहरों की लिस्ट, इन शहरों के नाम और इनकम जानकर पकड़ लेंगे सिर!

क्या बोले अधिकारी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) ने उसे एक ऐतिहासिक पल बताया है और सरिता सोल्मो की नियुक्ति को रेलवे सेवाओं में लैंगिक समानता की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप बताया है. ये इस रेलवे की विरासत में एक नया चैप्टर जोड़ता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. इस खबर को लिखने में मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारियों की मदद ली गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

darjeeling himalayan railwaySarita YolmoTTE

Trending news

मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
Odisha news
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक