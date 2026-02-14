सरिता योल्मो बनी दार्जिलिंग हिमालयन रेवले की पहली महिला TTE, 145 साल के इतिहास में पहली बार...

Who is Sarita Yolmo: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे(DHR) के 145 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक महिला को टीटीई की जिम्मेदारी मिली है. 145 साल के इतिहास में पहली बार रेलवे को महिला ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) मिली है. आपको बता दें कि सरिता योल्मो इस विश्व धरोहर रेलवे में टूर ड्यूटी पर नियुक्त होने वाली पहली महिला TTE बन गई है. ये न सिर्फ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी दिखाता है.

ये जिम्मेदारी संभालेंगी सरिता योल्मो

जानकारी के अनुसार 55 साल की योलमो को यहां हेरिटेज जंगल सफारी 'टॉय ट्रेन' में नियुक्त किया गया है जो 'क्वीन ऑफ हिल्स' के नाम से भी फेमस है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरिता योल्मो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway) कार्य कर रही हैं. वे नॉर्मल दिनों में न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) स्टेशन पर अपनी सेवाएं देती हैं. इसके अलावा समय समय पर उन्हें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की प्रसिद्ध टूर ट्रेनों पर स्पेशल ड्यूटी के लिए भी भेजा जाता है. इस स्पेशल ड्यूटी के साथ वो इस जोन के इतिहास में टूर ड्यूटी संभालने वाली पहली महिला टीटीई बन गई हैं.

यह भी पढ़ें: मरने से पहले बनाई अनोखी योजना, प्रोफेसर ने मौत के बाद कैसे भेजे पोस्टकार्ड? जानें पूरा मामला

Add Zee News as a Preferred Source

145 साल पुराना इतिहास

जानकारी के अनुसार दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की शुरुआत लगभग 145 साल पहले हुई थी. आपको बता दें कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है. ये रेलवे खूबसूरत पहाड़ियों के बीच यात्रा के लिए फेमस है. ऐसे में पहली बार इस जोन में एक महिला टीटीई को चुना जाना रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और बदलाव के साथ प्रगति का संकेत माना जा रहा है.

The tracks of the Darjeeling Himalayan Railway (DHR) of Northeast Frontier Railway (NFR) are witnessing a historic milestone as Sarita Yolmo takes on the mantle of the first woman Traveling Ticket Examiner (TTE) assigned to the prestigious "Tour Duty" on the world-heritage site… pic.twitter.com/pNaUBne8ju — ANI (@ANI) February 12, 2026

यह भी पढ़ें: भारत के 10 सबसे अमीर शहरों की लिस्ट, इन शहरों के नाम और इनकम जानकर पकड़ लेंगे सिर!

क्या बोले अधिकारी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) ने उसे एक ऐतिहासिक पल बताया है और सरिता सोल्मो की नियुक्ति को रेलवे सेवाओं में लैंगिक समानता की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप बताया है. ये इस रेलवे की विरासत में एक नया चैप्टर जोड़ता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. इस खबर को लिखने में मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारियों की मदद ली गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.