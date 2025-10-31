इस देश में नहीं है एक भी नदी! कैसे प्यास बुझाते हैं यहां के लोग?

Amazing News: दुनिया में हर देश की अपनी अलग पहचान है कोई अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है तो कोई अपनी ताकत. इसके अलावा कुछ देश अपने भू भाग की खासियत के लिए भी जाने जाते हैं. कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां ना नदी है और ना झील, फिर भी प्यासे नहीं मरते लोग. ये देश दुनिया के चुनिंदा विकसित देशों में भी शामिल है. चलिए इस देश के बारे में जानते हैं.

कौन-सा देश है

दरअसल, दुनिया के नक्शे पर सऊदी अरब ऐसा देश है जहां कोई नदी नहीं बहती है. सऊदी अरब का 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र रेगिस्तान से ढका है. यहां कि वार्षिक औसत वर्षा डेथ वैली (अमेरिका) से भी कम है. इसके बावजूद लगभग साढ़े तीन करोड़ की आबादी प्यास का सामना नहीं करती है. आखिर इसके पीछे का राज क्या है, चलिए जानते हैं.

कहां से पीते हैं पानी?

आपको ये तो पता चल ही गया कि सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है. अब ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि बिना किसी नदी के सऊदी अरब अपनी प्यास कैसे बुझाता होगा. वहां के लोग तो प्यासे रहते होंगे. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. चलिए हम आपको बताते हैं, सऊदी अरब प्यासा क्यों नहीं रहता है. दरअसल, सऊदी अरब समुद्र के खारे पानी को पीने के लिए मीठे पानी में बदलता है.

समुद्र के पानी को कैसे बनाते हैं मीठा?

ये देश समुद्री जल को मीठे पानी में बदलने वाली तकनीक का यूज करता है, जिसे desalination तकनीक कहते हैं. हिंदी में इसे अलवणीकरण कहा जाता है. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुद्र के खारे पानी से लवण यानी नमक और खनिज घटकों को हटा दिया जाता है. सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा desalination उत्पादक है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.