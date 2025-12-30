खुद रेगिस्तान का बादशाह होकर भी सऊदी अरब क्यों मंगवाता है ऑस्ट्रेलिया से रेत? आखिर क्या है वजह

क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश का 95 प्रतिशत हिस्सा रेत से ढका हो, वही देश दूसरे देशों से रेत खरीद रहा हो? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है. सऊदी अरब, जिसे दुनिया रेगिस्तान का बादशाह मानती है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से रेत आयात करता है. सवाल उठता है जब चारों तरफ रेत ही रेत है, तो बाहर से मंगाने की जरूरत क्यों पड़ी?

दरअसल, हर रेत एक जैसी नहीं होती. जिस रेत पर ऊंट चलते हैं, वही रेत ऊंची इमारतें खड़ी नहीं कर सकती. सऊदी अरब आज Vision 2030 के तहत NEOM, The Line जैसे ऐसे प्रोजेक्ट बना रहा है, जिनके लिए खास किस्म की रेत चाहिए. यही वजह है कि रेगिस्तान की रेत होते हुए भी उसे विदेशों का सहारा लेना पड़ रहा है. आइए समझते हैं इस हैरान करने वाले सच को आसान भाषा में.

रेगिस्तान की रेत क्यों नहीं आई काम?

सऊदी अरब का करीब 95 प्रतिशत हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है. आम सोच यही होती है कि यहां रेत की कभी कमी नहीं हो सकती. लेकिन सच्चाई ये है कि रेगिस्तान की रेत निर्माण कार्य के लिए बेकार मानी जाती है. इसकी वजह है रेत के दानों का आकार. हजारों सालों तक हवा से टकराने के कारण रेगिस्तानी रेत के कण गोल और चिकने हो जाते हैं. ऐसे दाने सीमेंट के साथ मजबूत पकड़ नहीं बना पाते. कंक्रीट बनाने के लिए जरूरी होती है खुरदुरी और नुकीली रेत, ताकि सीमेंट और पानी के साथ मिलकर मजबूत ढांचा तैयार हो सके. यही वजह है कि सऊदी अरब की अपनी रेत बड़े निर्माण कार्यों में फेल हो जाती है.

Vision 2030 और बढ़ती रेत की जरूरत

सऊदी अरब Vision 2030 के तहत दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है. NEOM, The Line, Red Sea Project और Qiddiya जैसे प्रोजेक्ट्स में करोड़ों टन कंक्रीट की जरूरत है. हर टन कंक्रीट के लिए सही क्वालिटी की रेत बेहद जरूरी होती है. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सऊदी अरब ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया से करीब 1.4 लाख डॉलर की निर्माण-ग्रेड रेत खरीदी. OEC के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े रेत निर्यातकों में से एक है. यही वजह है कि सऊदी अरब जैसे अमीर और रेगिस्तानी देश को भी बाहर से रेत मंगानी पड़ रही है.

समुद्री रेत क्यों है सबसे कीमती?

नदियों, समुद्र तटों और क्वारी से मिलने वाली रेत पानी के बहाव की वजह से खुरदुरी और कोणीय बनी रहती है. ऐसे दाने कंक्रीट में सीमेंट के साथ अच्छे से लॉक हो जाते हैं, जिससे मजबूत इमारतें बनती हैं. यही कारण है कि Burj Khalifa जैसे प्रोजेक्ट्स में भी स्थानीय रेगिस्तानी रेत का इस्तेमाल नहीं हुआ था. UNEP की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया हर साल करीब 50 अरब टन रेत का इस्तेमाल कर रही है, जिससे ‘सैंड क्राइसिस’ गहराता जा रहा है. सऊदी अरब अब रिसाइकल्ड मटीरियल और सिंथेटिक रेत पर भी काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए आयात ही सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है.