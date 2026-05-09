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Hindi Newsजरा हटकेबर्फीले पहाड़ पर थमने लगी मासूम की सांसें, फिर 16,500 फीट पर अजनबी बना फरिश्ता; ऐसे बचाई बच्चे की जान

बर्फीले पहाड़ पर थमने लगी मासूम की सांसें, फिर 16,500 फीट पर अजनबी बना फरिश्ता; ऐसे बचाई बच्चे की जान

Ladakh Shinku La Baby Rescue: लद्दाख के दुर्गम और बर्फीले शिंकू ला दर्रे (Shinku La Pass) के पास एक परिवार उस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस गया, जब उनके नन्हे बच्चे की सांस लगभग बंद हो गई. लेकिन तभी वहां मौजूद एक अजनबी फरिश्ता बनकर सामने आया और कुछ ही सेकंड में बच्चे की जान बच गई.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 09, 2026, 01:39 PM IST
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बर्फीले पहाड़ पर थमने लगी मासूम की सांसें, फिर 16,500 फीट पर अजनबी बना फरिश्ता; ऐसे बचाई बच्चे की जान

Ladakh Shinku La Baby Rescue: लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को डराने के साथ भावुक भी कर दिया है. यहां करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई पर एक 6 महीने के मासूम की अचानक तबीयत बिगड़ गई. बच्चे ने सांस लेना लगभग बंद कर दिया और वह बेहोश हो गया. परिवार घबरा गया, लेकिन तभी वहां मौजूद एक अजनबी फरिश्ता बनकर सामने आया और कुछ ही सेकंड में बच्चे की जान बच गई. यह घटना शिंकू ला पास की बताई जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच बेहद ऊंचाई पर मौजूद खतरनाक पहाड़ी दर्रा है. यहां ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो जाता है और कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है.

अचानक बेहोश हो गया मासूम

बताया जा रहा है कि एक परिवार अपने छोटे बच्चे के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था. सफर के दौरान अचानक बच्चे की हालत बिगड़ने लगी. कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया और उसके शरीर में कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी. बच्चे के पिता उसे गोद में लेकर परेशान हालत में इधर-उधर मदद मांग रहे थे. वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे को क्या हुआ है. माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया था. तभी वहां खड़े एक व्यक्ति ने तुरंत समझ लिया कि यह ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है.

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अजनबी बना भगवान

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह व्यक्ति बिना समय गंवाए अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और वहां से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाता है. उसने तुरंत बच्चे के मुंह और नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगाया. कुछ ही सेकंड में असर दिखने लगा. धीरे-धीरे बच्चे ने हरकत करनी शुरू की और फिर रोने लगा. बच्चे की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. परिवार के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था. जो बच्चा कुछ मिनट पहले तक बेहोश पड़ा था, वह फिर से सामान्य होने लगा. सोशल मीडिया पर लोग उस अजनबी की सूझबूझ और तेजी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जब यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तब वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. अब घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा कि 'असली हीरो वही होता है, जो मुश्किल समय में किसी की जान बचाए.' वहीं एक और यूजर ने कहा कि अगर कुछ सेकंड की देरी हो जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उस व्यक्ति को 'चलता-फिरता फरिश्ता' तक कह दिया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार कह रहे हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है.

ऊंचाई वाले इलाकों को लेकर बढ़ी चिंता

इस घटना के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में छोटे बच्चों को ले जाने को लेकर भी बहस शुरू हो गई है. डॉक्टरों और ट्रैवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी शरीर पर असर डाल सकती है. बड़ों को भी वहां सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में परेशानी और चक्कर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. छोटे बच्चों के लिए यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनका शरीर ऐसे माहौल में जल्दी खुद को ढाल नहीं पाता.

बेहद खतरनाक माना जाता है शिंकू ला पास

शिंकू ला पास हिमालय के सबसे कठिन पहाड़ी रास्तों में गिना जाता है. यह इलाका समुद्र तल से करीब 15 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है. यहां मौसम कभी भी बदल सकता है और ऑक्सीजन का स्तर सामान्य जगहों की तुलना में काफी कम होता है. यही वजह है कि यहां सफर करने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. कई लोग यात्रा के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ रखते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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