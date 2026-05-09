बर्फीले पहाड़ पर थमने लगी मासूम की सांसें, फिर 16,500 फीट पर अजनबी बना फरिश्ता; ऐसे बचाई बच्चे की जान

Ladakh Shinku La Baby Rescue: लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को डराने के साथ भावुक भी कर दिया है. यहां करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई पर एक 6 महीने के मासूम की अचानक तबीयत बिगड़ गई. बच्चे ने सांस लेना लगभग बंद कर दिया और वह बेहोश हो गया. परिवार घबरा गया, लेकिन तभी वहां मौजूद एक अजनबी फरिश्ता बनकर सामने आया और कुछ ही सेकंड में बच्चे की जान बच गई. यह घटना शिंकू ला पास की बताई जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच बेहद ऊंचाई पर मौजूद खतरनाक पहाड़ी दर्रा है. यहां ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो जाता है और कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है.

अचानक बेहोश हो गया मासूम

बताया जा रहा है कि एक परिवार अपने छोटे बच्चे के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था. सफर के दौरान अचानक बच्चे की हालत बिगड़ने लगी. कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया और उसके शरीर में कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी. बच्चे के पिता उसे गोद में लेकर परेशान हालत में इधर-उधर मदद मांग रहे थे. वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे को क्या हुआ है. माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया था. तभी वहां खड़े एक व्यक्ति ने तुरंत समझ लिया कि यह ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है.

यह भी पढ़ें:- कैंसर मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली महिलाओं की अनोखी कहानी, आपका दिल छू लेगी

Add Zee News as a Preferred Source

अजनबी बना भगवान

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह व्यक्ति बिना समय गंवाए अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और वहां से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाता है. उसने तुरंत बच्चे के मुंह और नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगाया. कुछ ही सेकंड में असर दिखने लगा. धीरे-धीरे बच्चे ने हरकत करनी शुरू की और फिर रोने लगा. बच्चे की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. परिवार के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था. जो बच्चा कुछ मिनट पहले तक बेहोश पड़ा था, वह फिर से सामान्य होने लगा. सोशल मीडिया पर लोग उस अजनबी की सूझबूझ और तेजी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

For the people travelling to high-altitude regions please understand how dangerous altitude can be. At Shinkula Pass, around 15,000 feet, a family got stranded for hours with a 6-month-old baby who suddenly became unconscious and unresponsive. The family had no idea it was pic.twitter.com/rgDxBPZZCE Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) May 8, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जब यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तब वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. अब घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा कि 'असली हीरो वही होता है, जो मुश्किल समय में किसी की जान बचाए.' वहीं एक और यूजर ने कहा कि अगर कुछ सेकंड की देरी हो जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उस व्यक्ति को 'चलता-फिरता फरिश्ता' तक कह दिया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार कह रहे हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है.

ऊंचाई वाले इलाकों को लेकर बढ़ी चिंता

इस घटना के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में छोटे बच्चों को ले जाने को लेकर भी बहस शुरू हो गई है. डॉक्टरों और ट्रैवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी शरीर पर असर डाल सकती है. बड़ों को भी वहां सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में परेशानी और चक्कर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. छोटे बच्चों के लिए यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनका शरीर ऐसे माहौल में जल्दी खुद को ढाल नहीं पाता.

बेहद खतरनाक माना जाता है शिंकू ला पास

शिंकू ला पास हिमालय के सबसे कठिन पहाड़ी रास्तों में गिना जाता है. यह इलाका समुद्र तल से करीब 15 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है. यहां मौसम कभी भी बदल सकता है और ऑक्सीजन का स्तर सामान्य जगहों की तुलना में काफी कम होता है. यही वजह है कि यहां सफर करने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. कई लोग यात्रा के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ रखते हैं.

यह भी पढ़ें:- जवान लड़कियों की बॉडी से निकालते थे खून, मर्दों का काटते थे हाथ! ये है कब्रों का शहर