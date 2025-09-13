'नेल पॉलिश अच्छी है' कहकर की घिनौनी हरकत! बुजुर्ग महिला संग किया ऐसा, पूरी घटना सुनकर सहम जाएंगे आप!

Viral News; कभी-कभी बाहरी रूप से साधारण दिखने वाले लोग अंदर से कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. अमेरिका में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के साथ बेहद शर्मनाक हरकत की गई. आरोप है कि सफाई करने का बहाना बनाकर एक शख्स ने महिला की मदद करने के नाम पर उसके साथ गलत काम किया. पूरी घटना इतनी डरावनी थी कि सुनकर लोगों के होश उड़ गए और सब सोचने लगे कि भरोसा करना भी कितना जोखिम भरा हो सकता है.

दरअसल, यह मामला अमेरिका के लुइसियाना का है। यहां 47 साल का बॉबी मेंडेल बेस्टर नाम का व्यक्ति नर्सिंग होम में सफाई का काम करता था, मार्च 2018 में उसने 69 साल की बुजुर्ग महिला के साथ गलत हरकत की. वह महिला बिस्तर पर आराम कर रही थी तभी बेस्टर सफाई करने के बहाने अंदर गया. उसने देखा कि महिला का मोजा गिरा है. उसने मदद करने की बात कही और फिर खिड़कियां बंद कर उसके पैरों से शर्मनाक काम करने लगा. महिला डर गई और यह घटना उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी.

गिरफ्तारी में देरी और सच सामने आया

घटना के बाद बेस्टर करीब छह साल तक पुलिस की पकड़ से बचता रहा. आखिरकार फरवरी 2024 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने माना कि उसे पैरों से जुड़ा एक खास आकर्षण है, लेकिन उसने आरोपों से इनकार किया. कोर्ट में दूसरी महिलाओं ने भी गवाही दी. एक पीड़िता ने बताया कि बेस्टर फोन पर उसके पैरों को लेकर अश्लील बातें करता था. उसने लिखा, “तुम्हारे पैरों पर लगी नेल पॉलिश बहुत सुंदर लगती है.” ये बातें सुनकर सभी सन्न रह गए.

सजा और जागरूकता का संदेश

अब कोर्ट ने कहा है कि बेस्टर को 99 साल तक की जेल हो सकती है. पीड़ित महिला डर से कई बार शिकायत भी नहीं कर पाईं. लेकिन सबूतों ने अपराध की गंभीरता दिखा दी. अभियोजन पक्ष ने बताया कि वह कई बार महिलाओं को परेशान कर चुका है. इस मामले ने सबको चेतावनी दी है कि अपराधी छोटे बहानों से भरोसा जीतकर बड़ा नुकसान कर सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि हर किसी को सतर्क रहना चाहिए और अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत शिकायत करें. यही जागरूकता हमें ऐसे खतरों से बचा सकती है.