बॉस के ड्रिंक को मना किया तो जा सकती है जॉब, यहां के ऑफिस में है अजीबोगरीब रिवाज
After Work Party: जापान अपनी सख्त और डिसीप्लिन वर्क कल्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन इसी के बीच एक परंपरा है जो इस औपचारिक माहौल से बिल्कुल अलग नजर आती है नोमिकाई (Nomikai).

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:08 AM IST
Nomikai Japan: जापान अपनी सख्त और डिसीप्लिन वर्क कल्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन इसी के बीच एक परंपरा है जो इस औपचारिक माहौल से बिल्कुल अलग नजर आती है नोमिकाई (Nomikai). यह आफ्टर-वर्क पार्टी न सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा है, बल्कि वहां की कॉर्पोरेट दुनिया में रिश्ते और भरोसा बनाने का भी जरिया है. नोमिकाई का मतलब होता है- पीना (NOMU) और मिलना-जुलना (KAI). ऑफिस खत्म होने के बाद सहकर्मी, क्लाइंट्स और बॉस एक जगह इकट्ठा होते हैं, अक्सर इजाकाया (जापानी पब) में. यहां खाने-पीने का मजा तो होता ही है, साथ ही काम की औपचारिकता टूटकर खुलकर बातचीत करने का मौका मिलता है.

यह भी पढ़ें: पब्लिक टॉयलेट बनाया इतना सुंदर, यूज करने के बजाय घूमने और फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे लोग

बॉस के ड्रिंक को मना करना क्यों माना जाता है गुनाह?

ये पार्टियां सिर्फ मजे के लिए नहीं होतीं. असल में इनका मकसद होता है टीम में सामंजस्य बनाना. यहां जूनियर और सीनियर खुलकर अपनी राय रखते हैं, जिससे ऑफिस का माहौल हल्का और भरोसेमंद बनता है. नोमिकाई की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे ना कहना मुश्किल है. खासतौर पर जब बॉस आपको ड्रिंक ऑफर करे. इसे मना करना जापानी कल्चर में बदतमीजी माना जाता है. यही वजह है कि कई बार लोग जरूरत से ज़्यादा पी लेते हैं. नतीजा- थके हुए ‘सैलरीमैन’ सड़कों पर सूट-बूट में सोते हुए भी दिखाई दे जाते हैं.

यह भी पढ़ें: ऑफिस में बॉस ने बदली डेस्क तो कोर्ट पहुंच गया एम्प्लाई, ऐसे जीता 25 लाख रुपये का मुआवजा; जानें पूरा केस

हेल्थ और निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है?

लंबे ऑफिस आवर्स के बाद हैवी ड्रिंकिंग सेहत पर बुरा असर डालती है. सिरदर्द, थकान और लत जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. इसके अलावा कर्मचारियों की पर्सनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ता है क्योंकि परिवार के साथ वक्त बिताने की जगह अक्सर ये पार्टियां ले लेती हैं. नई पीढ़ी अब इस कल्चर पर सवाल उठा रही है. कई कंपनियां अब नोमिकाई में शामिल होना वैकल्पिक बना रही हैं. इससे कर्मचारियों को राहत मिल रही है और धीरे-धीरे यह परंपरा बदलती नजर आ रही है.

