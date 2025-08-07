SBI बैंक में लाइन में लगते ही तुरंत हो जाता था काम! वायरल हो रहा है एड, देखें Video
SBI बैंक में लाइन में लगते ही तुरंत हो जाता था काम! वायरल हो रहा है एड, देखें Video

SBI Bank Viral Advertisement: सोशल मीडिया पर एक एड बहुत वायरल हो रहा है जिसमें बैंक के कर्मचारियों का तेजी से काम दिखाया जा रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 01:15 PM IST
SBI बैंक में लाइन में लगते ही तुरंत हो जाता था काम! वायरल हो रहा है एड, देखें Video

SBI Bank Viral Advertisement: इंटरनेट पर बैंक और बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले मीम्स अपनी जगह बना ही लेते हैं. घंटों तक बैंक में जाने पर कर्मचारियों का काम देरी से करना या मशीन खराब है ये कहकर बाद में काम करवाना, ऐसे बोल कर भेज देने वाली बातें आमतौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसबीआई के 1962 के एडवर्टाइजमेंट को दिखाया जा रहा है.

बैंक में फटाफट काम

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है ये वीडियो भारतीय स्टेट बैंक का 1962 के समय का एडवर्टाइजमेंट बताया जा रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि लोग एक के बाद एक आ रहे हैं और घड़ी में 5 मिनट हुए नहीं कि एक का काम हो भी जाता है. कुछ ही मिनट में पूरी लाइन खाली हो जाती है.

लाइन लगी नहीं कि काम खत्म

इस वायरल वीडियो में एक शख्स बैंक में आता दिखाई दे रहा है और पहले से लाइन लगी हुई है. सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर शख्स बैंक में आया और फिर 12 बजते ही काम खत्म भी हो गया. इस दौरान एक आवाज आती है- देखा लाइन लगी नहीं कि काम खत्म, एसबीआई की टैलर सेवा. काम हो फटाफट. इस वीडियो को @singhsurya_official नामक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है. इस पर लोगों का अलग-अलग रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है.

वायरल वीडियो पर लोगों ने किए कमेंट

 सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूजर्स के अलग-अलग कमेंट रहे. एक यूजर ने लिखा- ‘और ये सेवा उसके बाद बंद हो गई’ एक यूजर तो गुस्सा भी हो गया और उसने लिखा- ‘एसबीआई में कोई मंगल गृह से कर्मचारी नहीं आते, हममें से ही आते हैं. तो अगली बार बुरा बोलना हो तो खिड़की के दूसरी तरफ जाकर अनुभव करना फिर बोलना. एसबीआई... अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र सबसे भरोसेमंद बैंक.’ तीसरे यूजर ने कहा- ‘अब तो लंच चल रहा है, सर्वर डाउन है.’

