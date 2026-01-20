Advertisement
साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

SBI Employee Viral Video: एसबीआई के एक कर्मचारी ने नियमों से आगे बढ़कर दिव्यांग व्यक्ति की मदद की और बैंक से बाहर आकर उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कीं. इस मानवीय पहल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लाखों लोगों का दिल जीत लिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:53 AM IST
साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

SBI Employee Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने यह दिखा दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है. इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर दिनेश सोनावणे द्वारा शेयर किया गया यह क्लिप 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में एसबीआई का एक कर्मचारी दिव्यांग व्यक्ति की मदद करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक हो गए और जमकर तारीफ कर रहे हैं.

दिव्यांग व्यक्ति की मजबूरी क्या थी?

वीडियो में दिख रहा शख्स चलने में असमर्थ है और साइकिल पर बैठा हुआ है. कैप्शन के मुताबिक, वह पिछले पांच सालों से बैंक की शाखा के अंदर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसकी आवाजाही में गंभीर दिक्कत थी. हर महीने उसे घर पैसे भेजने के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता था और वह भीख मांगकर यह रकम जुटाता था. बैंक कर्मचारी ने उस व्यक्ति को यह कहकर वापस नहीं लौटाया कि नियम यही हैं. इसके बजाय वह खुद बैंक से बाहर आया और वहीं बैठकर उसकी सभी बैंकिंग औपचारिकताएं पूरी कीं. कागजी काम से लेकर जमा प्रक्रिया तक सब कुछ उसी जगह किया गया, ताकि दिव्यांग व्यक्ति को सम्मान के साथ बैंकिंग सुविधा मिल सके.

कैप्शन में इंसानियत की कौन सी बात कही गई?

दिनेश सोनावणे ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि इस दृश्य को देखकर उन्हें एक बात समझ आई कि अगर भगवान किसी से कुछ छीन लेता है, तो आगे किसी न किसी रूप में इंसानियत का हाथ जरूर बढ़ाता है. उन्होंने यह भी लिखा कि जिंदगी पहले से ही मुश्किल है, इसलिए सोशल मीडिया को थोड़ा और दयालु बनाना चाहिए. वीडियो पर हजारों कमेंट्स आए, जिनमें लोगों ने एसबीआई कर्मचारी की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि यही भारत की असली खूबसूरती है. दूसरे ने कहा कि ऐसे लोग अपने काम को बोझ नहीं मानते, बल्कि इंसानियत समझकर करते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि आज पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिल जीत लिया.

 

 

लोगों ने खुद के एक्सपीरियंस भी किए शेयर

कई लोगों ने कमेंट्स में बताया कि अगर रैंप जैसी सुविधा उपलब्ध न हो, तो ज्यादातर बैंक कर्मचारी दिव्यांग ग्राहकों की इसी तरह मदद करते हैं. एक यूजर ने लिखा कि लोग अक्सर बैंक कर्मचारियों के लंच ब्रेक को लेकर मजाक बनाते हैं, लेकिन उनकी इस तरह की मेहनत और संवेदनशीलता शायद ही कभी दिखाई जाती है. एक पूर्व एसबीआई कर्मचारी ने यादें साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कई बार ऐसा किया है. उन्होंने बताया कि एक बार वह एक बुजुर्ग महिला के घर जाकर उनकी सहमति और अंगूठे का निशान लेकर आए थे, जिसके बदले उस महिला ने उन्हें आशीर्वाद दिया था.

