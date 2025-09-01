नकली कबूतरों को डाला दाना, पकड़ में आ गया असली कबूतर! इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए ये जुगाड़

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों और पक्षियों के इतने फनी वीडियो वायरल होते हैं. जिन्हें देखकर हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए. अक्सर आपने लोगों को कबूतरों को दाना डालकर पकड़ते हुए देखा होगा. हम आज जिस फनी वीडियो के बारे में बता रहे हैं. उसमें एक कबूतर को पकड़ने के लिए बाकी नकली कबूतरों का इस्तेमाल किया गया है. चलिए विस्तार से समझते हैं.

कैसे पागल बन गया कबूतर?

दरअसल, वीडियो शुरू होते ही देखा जा सकता है कि सड़क किनारे बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे हैं, लेकिन जब कैमरा जूम होता है तब देखकर पता चलता है कि एक कबूतर को छोड़कर सारे कबूतर नकली हैं. नकली कबूतरों के बीच एक कबूतर ऐसे व्यवहार करता है. जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि ये बाकी लोग स्टॉप क्यों हो गए हैं. कबूतर समझने की कोशिश कर रहा है कि वो किन लोगों के बीच है, लेकिन असल में कबूतर के साथ स्कैम हो गया और वो स्कैम के जाल में फंस चुका है. यहां एक कबूतर को पकड़ने या बुलाने के लिए नकली कबूतरों को बैठाया गया था, जो दूर से देखने में बिल्कुल असली लग रहे थे. अब लोग कमेंट बॉक्स में कबूतर के मजे ले रहे हैं.

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @memerboix नाम के अकाउंट से डाला गया है और इस वीडियो को अब तक 89 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 51 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग अब कबूतर का खूब मजाक उड़ा रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बाले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "लगता है ऑनलाइन फ्रेंड्स का मीट अप हो गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "सिस्टम हैंग हो गया." तीसरे यूजर ने लिखा, "अब सब चुप क्यों बैठे हो बात करो."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.