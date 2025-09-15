पिकनिक पर हो गया 'कांड'... अचानक फटा 20 हजार साल पुराना ज्वालामुखी, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
पिकनिक पर हो गया 'कांड'... अचानक फटा 20 हजार साल पुराना ज्वालामुखी, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Mount Stromboli Viral Video: समंदर में घूमने गए पर्यटकों के साथ भयानक हादसा हो गया. 20 हजार साल पुराने माउंट स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी के फटते ही तूफान और राख ने सबको दहला दिया. वीडियो वायरल होकर प्रकृति की ताकत का डरावना उदाहरण बन गया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:05 PM IST
पिकनिक पर हो गया 'कांड'... अचानक फटा 20 हजार साल पुराना ज्वालामुखी, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Viral Video: कई बार घूमने निकले लोग ऐसी घटना के शिकार हो जाते हैं, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती. ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पर्यटक बोट से समंदर के बीच एक आइलैंड पर पिकनिक मनाने गए थे. लौटते वक्त अचानक 20 हजार साल पुराना ज्वालामुखी फट पड़ा. देखते ही देखते समंदर में तूफान उठ गया और राख ने आसमान ढक लिया. बोट वाले ने पूरा हादसा कैमरे में कैद कर लिया जो अब इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.

ज्वालामुखी फटते ही मचा हड़कंप

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ज्वालामुखी फटते ही समुद्र में आग जैसी लपटें उठने लगीं. बोट वाला घबराकर अपनी बोट को तेज गति से सुरक्षित जगह की तरफ ले गया. राख इतनी घनी थी कि आसमान काला नजर आने लगा. दावा किया जा रहा है कि यह माउंट स्ट्रॉम्बोली है, जो इटली में स्थित है. लगभग 2 लाख साल पुराना यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है. वीडियो देखकर लोग दंग रह गए, हालांकि घटना कब की है और किसे नुकसान हुआ इसकी जानकारी अभी साफ नहीं है.

ये भी पढ़ें; खौफनाक! मौत के मुंह से वापसी? रोपवे पर हुआ Final Destination जैसा हादसा, Video देख दहल जाएगा दिल 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो एक्स (पूर्व ट्विटर) पर @AMAZlNGNATURE नाम की आईडी से शेयर किया और कैप्शन में लिखा, “नाविकों ने माउंट स्ट्रॉम्बोली के फटने का दृश्य कैद किया.” वीडियो महज 28 सेकंड का है, लेकिन इसे 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. साथ ही 4 हजार से अधिक लोगों ने वीडियो को लाइक किया है. वीडियो देखते ही लोग इसे बार-बार शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने हैरानी और डर से भरी प्रतिक्रियाएं दी हैं. यह वीडियो प्रकृति की ताकत का डरावना उदाहरण बन गया है.

 

यूजर्स ने जताई दहशत और आश्चर्य

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, “यह अब तक की सबसे डरावनी चीज है जो मैंने पानी में देखी.” दूसरे यूजर ने लिखा, “यह किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग रहा है.” वहीं, एक अन्य ने लिखा, “राख और पानी दोनों ही आपकी जान ले सकते हैं, बहुत खतरनाक है.” यूजर्स की प्रतिक्रिया से साफ है कि यह वीडियो लोगों को डरा भी रहा है और चौंकाने का काम भी कर रहा है. इस हादसे ने एक बार फिर प्रकृति की शक्ति और अनिश्चितता का एहसास कराया है. हालांकि इस वीडियो की पुष्टि zee News नहीं करता है. इस वायरल के तौर पर बनाया गया है. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Mount Stromboli

Trending news

