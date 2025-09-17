गली के कुत्तों से डरकर छज्जे पर चढ़ा सांड, वीडियो देख लोग बोले- डोगेश भाई का खौफ! 
जरा हटके

गली के कुत्तों से डरकर छज्जे पर चढ़ा सांड, वीडियो देख लोग बोले- डोगेश भाई का खौफ! 

Viral video: तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में कुत्तों से डरकर एक सांड पास की चट्टानों से चढ़कर घर की छत पर पहुंच गया. गांव वाले हैरान रह गए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. यह वीडियो वायरल हो गया और देशभर में चर्चा का विषय बन गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:51 PM IST
गली के कुत्तों से डरकर छज्जे पर चढ़ा सांड, वीडियो देख लोग बोले- डोगेश भाई का खौफ! 

Viral Video: सांड को देखकर आम लोग रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि उसका अंदाजा नहीं होता कि वह कब हमला कर दे. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो मिलते हैं, जिनमें सांड दूसरों पर अटैक करता है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें सांड खुद डर के मारे भागता दिखा. वीडियो में सांड सड़क पर चल रहा था, लेकिन सामने कुत्तों का झुंड देख वह घबरा गया और तेजी से भागने लगा. यह नजारा देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि क्या सच में इतना डरपोक भी हो सकता है. वीडियो वायरल हो गया है

तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के निराला गांव में लोगों ने एक अनोखी घटना सामने आई. जहां कुत्तों के झुंड से डरकर एक सांड भागते-भागते पास की चट्टानों से चढ़कर एक घर की छत पर पहुंच गया. सांड को इस तरह छत पर देखकर गांव वाले हैरान रह गए. आम दिनों में ऐसा दृश्य किसी ने कभी नहीं देखा था. लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए और इसे कैमरे में कैद कर लिया.

वीडियो देख चौंक गए लोग

रिपोर्ट के अनुसार, यह सांड निराला गांव के किसान शेख गफूर का था. किसान उसे रोजाना घर के बाहर बांधते थे. लेकिन उस दिन अचानक आवारा कुत्तों का झुंड सांड पर हमला कर दिया. इस वजह से डरकर सांड ने अपना खूटा तोड़ दिया और भागते-भागते छत पर चढ़ गया. यह घटना इतनी अजीब थी कि देखने वाले लोग हैरान रह गए और तुरंत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.

वीडियो हुआ वायरल

सांड के छत पर चढ़ने का वीडियो करीब 12 सेकंड का है. इसे कई X हैंडल ने पोस्ट किया है और अब तक इसे लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं. लोग वीडियो देखकर आश्चर्य जता रहे हैं. किसी ने कहा कि यह नजारा कभी नहीं देखा तो किसी ने मजाक में लिखा कि “सांड ने भी नया तरीका अपनाया.” वीडियो तेजी से वायरल हो गया और देशभर में चर्चा का विषय बन गया.

सांड को नीचे उतारने में लगी कई घंटे

सांड के बड़े आकार और वजन के बावजूद छत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, सांड को वापस नीचे लाने में कई घंटे लग गए. गांव वालों ने मिलकर रस्सी की मदद से सावधानीपूर्वक उसे नीचे उतारा. X पर @Khabarfast ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह अनोखी घटना सभी को हैरान कर गई. कुत्तों से बचने के लिए सांड का छत पर चढ़ जाना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं.

Viral Video

Trending news

