गली के कुत्तों से डरकर छज्जे पर चढ़ा सांड, वीडियो देख लोग बोले- डोगेश भाई का खौफ! 

Viral Video: सांड को देखकर आम लोग रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि उसका अंदाजा नहीं होता कि वह कब हमला कर दे. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो मिलते हैं, जिनमें सांड दूसरों पर अटैक करता है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें सांड खुद डर के मारे भागता दिखा. वीडियो में सांड सड़क पर चल रहा था, लेकिन सामने कुत्तों का झुंड देख वह घबरा गया और तेजी से भागने लगा. यह नजारा देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि क्या सच में इतना डरपोक भी हो सकता है. वीडियो वायरल हो गया है

तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के निराला गांव में लोगों ने एक अनोखी घटना सामने आई. जहां कुत्तों के झुंड से डरकर एक सांड भागते-भागते पास की चट्टानों से चढ़कर एक घर की छत पर पहुंच गया. सांड को इस तरह छत पर देखकर गांव वाले हैरान रह गए. आम दिनों में ऐसा दृश्य किसी ने कभी नहीं देखा था. लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए और इसे कैमरे में कैद कर लिया.

ये भी पढ़ें; Video Viral: इंसानों की तरह खर्राटे लेता दिखा ये 'खूंखार' जानवर, वीडियो देख लोग बोले- ऐसा भी होता है क्या?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देख चौंक गए लोग

रिपोर्ट के अनुसार, यह सांड निराला गांव के किसान शेख गफूर का था. किसान उसे रोजाना घर के बाहर बांधते थे. लेकिन उस दिन अचानक आवारा कुत्तों का झुंड सांड पर हमला कर दिया. इस वजह से डरकर सांड ने अपना खूटा तोड़ दिया और भागते-भागते छत पर चढ़ गया. यह घटना इतनी अजीब थी कि देखने वाले लोग हैरान रह गए और तुरंत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.

ये भी पढ़ें; रानी थी या अप्सरा... जानवर के दूध से नहाकर दिखती थी बला की खूबसूरत, राजा-महाराजा देखते ही हो जाते थे दीवाने

वीडियो हुआ वायरल

सांड के छत पर चढ़ने का वीडियो करीब 12 सेकंड का है. इसे कई X हैंडल ने पोस्ट किया है और अब तक इसे लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं. लोग वीडियो देखकर आश्चर्य जता रहे हैं. किसी ने कहा कि यह नजारा कभी नहीं देखा तो किसी ने मजाक में लिखा कि “सांड ने भी नया तरीका अपनाया.” वीडियो तेजी से वायरल हो गया और देशभर में चर्चा का विषय बन गया.

सांड को नीचे उतारने में लगी कई घंटे

सांड के बड़े आकार और वजन के बावजूद छत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, सांड को वापस नीचे लाने में कई घंटे लग गए. गांव वालों ने मिलकर रस्सी की मदद से सावधानीपूर्वक उसे नीचे उतारा. X पर @Khabarfast ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह अनोखी घटना सभी को हैरान कर गई. कुत्तों से बचने के लिए सांड का छत पर चढ़ जाना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया.