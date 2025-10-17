Advertisement
trendingNow12964874
Hindi Newsजरा हटके

Viral video: ताला खोलते ही दिखी डरावनी आंखें, खौफ से थर-थर कांपने लगा शख्स, Video देख लोग हो गए हैरान!

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को चौंका दिया. शख्स ने जैसे ही दरवाजे का ताला खोला, बाहर झांकती दो डरावनी आंखें नजर आईं. गौर से देखने पर पता चला कि वह एक बाघ था! खौफ में कांपते हुए शख्स ने झटपट दरवाजा बंद कर लिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 18, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral video: ताला खोलते ही दिखी डरावनी आंखें, खौफ से थर-थर कांपने लगा शख्स, Video देख लोग हो गए हैरान!

Trending Video: सोशल मीडिया पर अजीब और चौंकाने वाले वीडियो अक्सर देखने को मिलते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स जैसे ही अपना दरवाजा खोलता है, उसे बाहर दो चमकती हुई आंखें घूरती नजर आती हैं. ये देखकर वह डर से कांपने लगता है और घबराकर तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है. लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि वो आंखें किसकी थीं, तो हर कोई हैरान रह गया!

ट्विटर अकाउंट @AMAZlNGNATURE पर अक्सर जानवरों से जुड़े हैरान कर देने वाले वीडियो शेयर किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें एक शख्स जैसे ही अपने दरवाजे का ताला खोलता है और दरार से झांककर देखता है, तो उसे दो चमकती आंखें नजर आती हैं. जब वह गौर से देखता है, तो पता चलता है कि बाहर एक बाघ बैठा हुआ है! यह नजारा देखकर शख्स दंग रह जाता है. वीडियो कहां का है, यह तो साफ नहीं है, लेकिन इसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है.

ताला खोलते ही दिखी डरावनी आंखें

Add Zee News as a Preferred Source

जरा सोचिए, आप किसी दिन अपना दरवाजा खोलें और सामने मौत खड़ी हो—तो आपका क्या हाल होगा? ऐसा ही एक खौफनाक मंजर इस शख्स के साथ भी हुआ. उसने जैसे ही दरवाजे का ताला खोला और बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने एक बाघ बैठा था! घबराकर उसने कुछ सेकंड तक बाघ को देखा और फिर धीरे से दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन तभी बाघ ने उस पर झपट्टा मार दिया. गनीमत रही कि शख्स ने वक्त रहते दरवाजा बंद कर लिया, वरना अंजाम कुछ और ही होता.

 

Video देख लोग हो गए हैरान! 

इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "अब वो शख्स घर छोड़कर भाग जाए, क्योंकि अब ये बाघ का घर हो चुका है!" वहीं, एक अन्य यूजर ने शख्स के हाथों पर दिख रहे घावों की ओर इशारा करते हुए कहा, "लगता है कि ये हादसा पहले भी हो चुका है!" किसी ने इसे खतरनाक बताते हुए सलाह दी, "दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दो और तुरंत एनिमल कंट्रोल वालों को बुलाओ! वीडियो को देखकर हर कोई दंग रह गया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
Bengaluru
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
pakistan afghanistan
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया!
Pakistan
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया!
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
nitish kumar
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
Mysterious Doors
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?