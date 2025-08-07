Video: दुनिया का सबसे खतरनाक झूला, बैठते ही याद आ सकती हैं दादी-नानी!

Scary Swing Video: झूला झूलने के शौकीन हैं? अगर हां, तो किसी तरह का झूला आपको सबसे पसंद हैं? जवाब में अगर ऐसा झूला है जो सिर्फ मजा दे और किसी तरह का कोई रिस्क न हो तो भूलकर भी इस खतरनाक झूले पर झूलने का न सोचें. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खतरनाक झूले को दिखाया जा रहा है. ये इतना खतरनाक है कि इसे देखकर ही आपको डर लग सकता है. रोंगटे खड़े हो सकते हैं, सिर चकरा सकता है और आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि आखिर क्यों आपने इस झूले पर झूलने का सोचा भी. आइए वायरल वीडियो के बारे में जानते हैं.

सबसे खतरनाक झूला

Sshhhshhhhhhhhhh…. ये एक खतरनाक झूला है जो खतरों से नहीं बल्कि हर कदम पर भूतों के सामने से भरा है. दरअसल, वायरल वीडियो में एक शख्स दिख रहा है जो झूले पर बैठता है और फिर एक के बाद एक अजीबोगरीब बहुत सामने आ जाते हैं और उनसे बचने का भी कोई चारा नहीं होता है. एक हाफ सर्कल में घूमता हुआ झूला, हर कदम में भूत का सामना करवाता है.

भूत बंगला

दरअसल, स्केरी हाउस या भूत बंगला कहलाए जाने वाली ये एक जगह है. यहां पर लोग डरावने चेहरे या भूत बनकर रहते हैं. कमरे में काला अंधेरा, लाल लाइट और डरावनी आवाज रहती है जिससे माहौल हॉन्टेड हाउस वाला रहता है. झूले में बैठा शख्स भी डरवा नजर आता है. वीडियो को आखिरी तक देखने पर पता चलता है कि इसे किसी मॉल में बनाया गया है और इस तरह से तैयार किया गया है कि झूले का मजा लेने वाले को एडवेंचर फीलिंग्स आ सके.

हालांकि, ये वीडियो कहां की है और किसने वायरल की है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन वीडियो देखकर ये तो साफ पता चल रहा है कि ये भारत में स्थित नहीं है. विदेश की ये वीडियो बिल्कुल गेमिंग का अनुभव दे सकती है जिसमें ऐसा महसूस हो सकता है कि आप एक डरावनी गेम खेल रहे हैं.