छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं...! बाइक से कुचला तो सांप ने पलटकर डंस लिया, युवक की सिट्टी-पिट्टी हो गई गुम; देखें Video

Scary Video of Cobra Snake Bite: दुनिया में बेशक आज कितनी भी तकनीक आ गई हो लेकिन जब भी इंसान का सांप से सामना होता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं. फिर चाहे वह सांप जहरीला हो या नहीं. ऐसे में अगर सांप आपको देखते ही देखते काट ले तो फिर तो यमराज साक्षात सामने नजर आने लगते हैं. ऐसा ही बाइक सवार व्यक्ति को सांप के काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

करीब 10 सेकंड का वीडियो वायरल

यह वायरल वीडियो @sanju916131 नाम के यूजर ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है. यह वीडियो करीब 10 सेकंड का है. इसमें दिखता है कि एक कोबरा सांप किसी गली में बैठा हुआ है. तभी बाइक सवार एक व्यक्ति वहां आता है और कोबरा के ऊपर बाइक चढ़ाकर 3-4 मीटर आगे जाकर रुक जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में दिखता है कि बाइक सवार युवक को अचानक कुछ ध्यान आता है. वह बाइक मोड़कर सांप के पास खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है. तभी गुस्साया सांप उसे काटने की कोशिश करता है. पहली बार में उसका फन युवक के पैर से दूर रह जाता है. अनजाने में युवक बाइक थोड़ा पीछा करते हुए अपना पैर उसके पास रख देता है.

सांप ने बाइक सवार के पैर में काटा

उसी दौरान गुस्से में भरा सांप युवक के पैर में काट लेता है. जब युवक को पैर में किसी चीज के काटने का अहसास होता है तो वह नीचे देखता है. वहां पर कोबरा सांप को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं. वह अपनी बाइक को वहीं फेंककर तुरंत वहां से भागता है. इसके बाद क्या होता है. उस युवक और सांप का क्या हुआ. युवक बच पाया. काटने वाले सांप का क्या हुआ. यह सब वीडियो में नहीं बताया जाता.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को अब तक 2 लाख 66 हजार लोग देख चुके हैं और सैकड़ों लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो देखने से ही लोगों के दिलोदिमाग में सिहरन दौड़ रही है. लोग कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि सांप भी बेवजह नहीं काटता है. जब उसे अपनी जान का खतरा महसूस होता है, तभी वह वार करता है.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे कमेंट

वीडियो देखने वाले लोग बाइक सवार को बेगुनाह कर रहे हैं. उनके मुताबिक युवक ने जानबूझकर सांप पर बाइक नहीं चढ़ाई. अगर ऐसा होता है तो वह उस पर बाइक चढ़ाने के बाद दोबारा उसके पास आकर खड़ा नहीं होता, जबकि वह जिंदा था और फन फैलाकर डंसने के लिए तैयार था. एक यूजर ने लिखा कि होनी को शायद यही मंजूर था. लोग इस वीडियो में आगे का हाल जानने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिलता.