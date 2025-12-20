गंजेपन से हैं परेशान, तो इस मंदिर में जाने का बना लें प्लान, यहां माथा टेकते ही आने लगते हैं काले-लंबे और घने बाल, जानें

आजकल गंजेपन की परेशानी सिर्फ उम्रदराज लोगों तक सीमित नहीं रही. कम उम्र में झड़ते बाल, बढ़ता स्ट्रेस और बदलती लाइफस्टाइल ने लाखों लोगों को परेशान कर रखा है. कोई तेल बदल रहा है, कोई दवाइयां आजमा रहा है, तो कोई हेयर ट्रांसप्लांट तक का सहारा ले रहा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बालों के लिए भी कहीं मंदिर में दुआ मांगी जाती है? जी हां, जापान में एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां लोग नौकरी, पैसा या सफलता नहीं, बल्कि काले, लंबे और घने बालों की कामना लेकर पहुंचते हैं.

बालों के लिए खास मंदिर

दुनियाभर में मंदिरों की अपनी-अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जापान के क्योटो शहर में स्थित मिकामी श्राइन बाकी सबसे अलग है. यहां आने वाले लोग सुख-शांति या कारोबार में तरक्की की नहीं, बल्कि बालों की सेहत की प्रार्थना करते हैं. सोशल मीडिया पर यह मंदिर काफी चर्चा में है, जहां दावा किया जाता है कि यहां माथा टेकने से गंजेपन से राहत मिलती है. कई श्रद्धालु मानते हैं कि यहां पूजा करने के बाद उनके बालों का झड़ना कम हुआ और धीरे-धीरे घने बाल आने लगे.

कहां स्थित है मिकामी श्राइन और क्यों है खास

मिकामी श्राइन जापान के क्योटो शहर के अराशियामा इलाके में स्थित है. यह मंदिर मशहूर बैंबू फॉरेस्ट के पास मौजूद है, जहां हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं. इसी शांत और हरियाली से भरे इलाके में यह छोटा लेकिन अनोखा मंदिर बना हुआ है. मिकामी श्राइन अपनी खास मान्यता के कारण दुनियाभर में पहचाना जाने लगा है. यहां महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपने झड़ते बालों और गंजेपन से छुटकारा पाने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं.

1960 में हुई स्थापना, पहले हेयरड्रेसर को समर्पित मंदिर

इस मंदिर की स्थापना साल 1960 में की गई थी. मिकामी श्राइन को फुजीवारा उनेमेनोसुके मसायुकी को समर्पित किया गया है, जिन्हें जापान का पहला हेयरड्रेसर माना जाता है. उनके सम्मान में सदियों तक जापान में नाई और हेयर सैलून हर महीने 17 तारीख को अपनी दुकानें बंद रखते थे. यही परंपरा आज भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है. इसी वजह से यहां बड़ी संख्या में बार्बर, हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटीशियन आकर आशीर्वाद लेते हैं.

बाल चढ़ाने की अनोखी रस्म और पूजा की प्रक्रिया

इंस्टाग्राम पर @shervin_travels हैंडल से शेयर वीडियो के मुताबिक, यहां श्रद्धालु ‘कम्पात्सु’ नामक विशेष बाल चढ़ाते हैं. सबसे पहले मंदिर परिसर से एक लिफाफा खरीदा जाता है, जिस पर नाम और जन्मतिथि लिखी जाती है. इसके बाद शिंटो पुजारी श्रद्धालु के बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटकर लिफाफे में रखते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं. मान्यता है कि इस पूजा से बालों की सेहत बेहतर होती है और गंजेपन से राहत मिलती है.

