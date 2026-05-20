तुम्हारी पत्नी इतनी मोटी है कि... स्कूली बच्चे ने टीचर को कह दी ऐसी बात, फिर देखें क्या मिला जवाब? Video वायरल

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School Boy Roasts Teacher: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है. कभी-कभी छोटे बच्चे इंटरनेट पर ऐसी बातें कह जाते हैं, जिसे सुनकर बड़े-बड़े लोग हैरान रह जाते हैं. इन दिनों इंस्टाग्राम पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है, जिसमें एक स्कूली बच्चा बड़े ही बेबाक अंदाज में अपने टीचर को रोस्ट करता हुआ नजर आ रहा है. बच्चे ने कैमरे के सामने अपने मास्टर जी से उनकी पत्नी के वजन को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी, जिसे सुनकर खुद टीचर भी हैरान रह गए. कुछ ही सेकेंड का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है.
क्या है इस वायरल वीडियो में
वायरल हो रहे इस शॉर्ट वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा स्कूल ड्रेस पहने अपने टीचर के पास खड़ा है. सबसे मजेदार बात यह है कि टीचर अपने फोन का कैमरा ऑन करके इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे थे. वीडियो में बच्चा बड़ी मासूमियत और बेबाकी से कहता है, "तुम तो इतने बॉडीबिल्डर हो, मगर तुम्हारी पत्नी इतनी मोटी है." बच्चे के मुंह से अचानक ऐसी बात सुनकर टीचर के होश उड़ जाते हैं.
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टीचर ने दिया ऐसा जवाब
बच्चे की यह बात सुनकर मास्टर जी थोड़े हैरान होते हैं और कैमरे के सामने ही मुस्कुराते हुए बोलते हैं, "मोटी है? सही तो हैं." लेकिन यह बच्चा यहीं नहीं रुकता. वह तुरंत जवाब देते हुए कहता है, "और क्या, सही ना है. अच्छी थोड़ी लगती हैं." बच्चे के इस आत्मविश्वास और ऑन-कैमरा दिए गए जवाब ने लोगों का दिल जीत लिया है.
24 घंटे में आ गए लाखों व्यूज
आपको बता दें कि इस बेहद फनी वीडियो को इंस्टाग्राम पर vkraj_1999 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो अपलोड होने के महज 24 घंटे के अंदर ही इसे लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. लोग इस वीडियो को न सिर्फ बार-बार देख रहे हैं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर भी कर रहे हैं.
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यूजर्स ने लिए मजे
इस वीडियो पर यूजर्स के बड़े ही मजेदार और चटपटे रिएक्शन्स आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "ओह हो! क्या सर, देख कर ब्याह नहीं किया था आपने!" वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा, "ये बच्चा पति-पत्नी के बीच पक्का मार करा देगा." एक अन्य यूजर ने लिखा, "मास्टर जी की फील्डिंग सेट करवा रहा है ये लड़का." कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जब तक मास्टर जी इस बच्चे को वीडियो के पैसे नहीं देंगे, यह भाई ऐसे ही रोस्ट करता रहेगा. कुल मिलाकर, इस बच्चे की मासूमियत और मजेदार बातचीत ने लोगों को हंसने का एक शानदार मौका दे दिया है.