स्कूल के बच्चों ने दिखाया लापरवाही का नतीजा, प्ले वीडियो के जरिए किया समाज को जागरूक

Viral Video: स्कूल के बच्चे समाज को जागरूक करने के लिए अलग-अलग तरह के प्ले करते हैं. इस दौरान वो समाज को जागरूक करने और एक अच्छा संदेश देने का काम करते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. जिसमें स्कूल के बच्चे लोगों को फाटक पर रुकने के लिए जागरूक कर रहे हैं.

क्या संदेश देती है ये वीडियो?

आपने अपने आस-पास देखा होगा कि कुछ लोग बहुत लापरवाह होते हैं. फाटक लगने के बाद भी बाइक या स्कूटर को फाटक के नीचे से निकालने की कोशिश करते हैं. चंद मिनट बचाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और कई बार ये लापरवाही हादसे का कारण भी बन जाती है. वायरल हो रहे वीडियो में बच्चों ने यही समझाने की कोशिश की है कि फाटक बंद होने के बाद निकलने की कोशिश ना करें. जब फाटक खुल जाए तभी निकलें, वरना जान भी जा सकती है.

कैसे किया लोगों को जागरूक?

वीडियो में दिखता है कि बच्चों ने लकड़ी की बल्लियों से फाटक बनाया हुआ है और लकड़ी की सीढ़ी को बीच में रखकर रेलवे ट्रैक को दर्शाता है. इसके बाद बच्चे बल्लियों को नीचे गिराकर फाटक को बंद कर देते हैं. जब फाटक बंद हो रहा होता है. उस वक्त सामने से कुछ बच्चे आ रहे होते हैं. जिनमें से एक बच्चा तो भागकर फाटक पार कर लेता है और बाकी रुक जाते हैं, लेकिन उनमें से एक छात्र जबरन अपनी साइकिल निकालने की कोशिश करता है. तभी ट्रैक पर बच्चों की ट्रेन आ जाती है और उस छात्र की जान चली जाती है. लोगों को जागरूक करता हुआ ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को पंसद कर रहे हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vibes_only26 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 45 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 2 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

