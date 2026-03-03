Advertisement
रैपिडो बुक करने पर एक युवक को अपना स्कूल टॉपर दोस्त 'चंदन' राइडर के रूप में मिला. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चंदन की मुस्कान और दोस्ती के नाते पैसे न लेने के उसके फैसले ने लोगों का दिल जीत लिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:43 PM IST
जो क्लास टॉपर था, वो निकला रैपिडो ड्राइवर, बुकिंग करते ही दंग रह गया लड़का, जानें क्या बोला?

जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं होती और कभी-कभी तो क्लाइमेक्स ऐसा होता है कि दिमाग घूम जाए. कल्पना कीजिए, आप जल्दी में एक 'रैपिडो' (Rapido) बुक करते हैं और जब ड्राइवर सामने आता है, तो पता चलता है कि यह तो वही लड़का है जो स्कूल में हर एग्जाम में टॉप करता था, जिसकी फोटो नोटिस बोर्ड पर चमकती थी, आज वो हेलमेट पहनकर सवारी ढो रहा है. एक युवक के साथ ऐसा ही हुआ जब उसने ऐप पर 'चंदन' नाम देखा. उसे लगा शायद कोई और होगा, लेकिन जब आमना-सामना हुआ तो पुरानी यादें ताजा हो गईं और आंखों के सामने स्कूल का वो टॉपर खड़ा था. यह मुलाकात सिर्फ एक राइड नहीं, बल्कि वक्त के बदलते पहिए की एक भावुक दास्तां बन गई.

जब क्लास टॉपर का नाम मोबाइल स्क्रीन पर चमका

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक युवक को कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी थी और उसने तुरंत रैपिडो ऐप से बाइक टैक्सी बुक की. जैसे ही बुकिंग कन्फर्म हुई, राइडर का नाम 'चंदन' स्क्रीन पर उभर कर आया. युवक को अचानक अपने स्कूल के दिनों की याद आई, जहां चंदन नाम का उसका एक सहपाठी पूरी क्लास में सबसे होनहार था. हर साल रिजल्ट के दिन चंदन का ही नाम सबसे ऊपर होता था. युवक के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी कि क्या यह वही चंदन है? जब बाइक उसके पास आकर रुकी और राइडर ने अपना हेलमेट उतारा, तो युवक सन्न रह गया. उसके सामने सचमुच उसका पुराना क्लास टॉपर दोस्त खड़ा था, जो अब एक राइडर के तौर पर काम कर रहा था.

किस्मत कुछ भी कर सकती है

अपने पुराने होनहार दोस्त को इस हाल में देखकर युवक भावुक हो गया और उसने हैरानी के साथ उससे पूछ ही लिया कि वह कब से और क्यों यह काम कर रहा है. चंदन के चेहरे पर कोई शिकन या शर्म नहीं थी, बल्कि उसने एक बड़ी ही गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया. चंदन ने कहा, "अरे भाई, किस्मत कुछ भी कर सकती है, वक्त का कोई भरोसा नहीं." उसकी बातों में जीवन की कड़वी सच्चाई साफ झलक रही थी. जो लड़का कभी किताबों और ऊंचे सपनों के बीच रहता था, आज वह अपनी जरूरतों के लिए सड़कों पर पसीना बहा रहा था. चंदन का यह बेबाक और सरल अंदाज यह बताने के लिए काफी था कि उसने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है.

पैसे नहीं लूंगा, तू टेंशन न ले

राइड खत्म होने के बाद जब पैसे देने की बारी आई, तो चंदन ने अपने पुराने दोस्त से पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया. उसने बड़े ही अपनेपन के साथ कहा, "तू मेरा पुराना दोस्त है, तुझसे पैसे नहीं लूंगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले." भले ही चंदन आज आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था और एक-एक रुपया उसके लिए कीमती था, लेकिन उसने अपनी पुरानी दोस्ती को पैसों से ऊपर रखा. यह वाकया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. यह कहानी हमें सिखाती है कि डिग्रियां और क्लास के नंबर जिंदगी की गारंटी नहीं होते, और बुरा वक्त आने पर भी इंसानियत और दोस्ती को जिंदा रखना ही असली 'टॉपर' होने की पहचान है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Newsoffbeat newsviral section newsviral updatesOff Beat Newstrending newsWeird News

