स्कूल गर्ल ने कैसे जीता बस ड्राइवर का दिल, वायरल हो गया ये क्यूट सा वीडियो
Advertisement
trendingNow12908806
Hindi Newsजरा हटके

स्कूल गर्ल ने कैसे जीता बस ड्राइवर का दिल, वायरल हो गया ये क्यूट सा वीडियो

School Bus Driver Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें स्कूल बस के ड्राइवर ने एक बच्ची को चॉकलेट दी, लेकिन पहले इस बच्ची ने जैसे ड्राइवर का दिल जीता. उसकी खूब तारीफ हो रही ​है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 04, 2025, 05:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्कूल गर्ल ने कैसे जीता बस ड्राइवर का दिल, वायरल हो गया ये क्यूट सा वीडियो

School Girl Viral Video: सोशल मीडिया पर कई क्यूट से वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं. जिन्हें देखकर हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है और कई वीडियो देखने के बाद मुस्कुराहट रोकी नहीं जाती है. ऐसा ही एक क्यूट सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें बस ड्राइवर ने एक बच्ची को चॉकलेट दी, लेकिन इस बच्ची ने ड्राइवर का जैसे दिल जीता उसकी सोशल मीडिया पर सब तारीफ कर रहे हैं.

ड्राइवर ने क्यों दी चॉकलेट?
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूल की बस किसी स्टॉप पर खड़ी है और बच्चे उतरने के लिए खड़े हैं. उन्हीं में से एक छोटी-सी लड़की कुछ स्नैक्स खा रही थी. इस दौरान बस का ड्राइवर लड़की के कंधे को टच करके खाने के लिए मांगता है. तो ये लड़की आश्चर्य के साथ, लेकिन मुस्कुराते हुए ड्राइवर को अपनी चीज दे देती है. इसके बाद ड्राइवर को ये बात इतनी अच्छी लगी कि उसके तुरंत बाद एक चॉकलेट निकालकर इस बच्ची को दी. बच्ची ने इस चॉकलेट की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी. चॉकलेट पाकर बच्ची और भी खुश हो गई. अब ये खूबसूरत सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: बिना गैस के कैसे रोस्ट किया पापड़, Video देखकर पीटने लगेंगे माथा

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mr jeeshan (@jeeshanfit)

Add Zee News as a Preferred Source

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @jeeshanfit नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस वीडियो पर 12 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 11 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.
यह भी पढ़ें: ये तो हद हो गई भाई! ओपन टॉयलेट में बैठकर ले सकते हैं पहाड़-नदियों का आनंद, Video ने उड़ाई सबकी नींद

वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग?
वीडियो देखकर लोगों ने काफी कमाल के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बाप बहुत अच्छे हैं भैया." दूसरे यूजर ने ड्राइवर की तारीफ करते हुए लिखा, "भाई लाइफ में पहली बार ऐसा ड्राइवर मिला है. भाई तुझे दिन से सैल्यूट है."  किसी ने कमेंट किया, "अरे ये तो हमारे स्कूल के बच्चे हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "बहुत ही प्यारी वीडियो है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

school girlviraltrending

Trending news

पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
P Chidambaram
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
lawrence wong
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
GST 2
GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
'पेड़ों की अवैध...', देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर SC ने इन राज्यों से मांगा जवाब
Supreme Court
'पेड़ों की अवैध...', देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर SC ने इन राज्यों से मांगा जवाब
;