स्कूल गर्ल ने कैसे जीता बस ड्राइवर का दिल, वायरल हो गया ये क्यूट सा वीडियो

School Girl Viral Video: सोशल मीडिया पर कई क्यूट से वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं. जिन्हें देखकर हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है और कई वीडियो देखने के बाद मुस्कुराहट रोकी नहीं जाती है. ऐसा ही एक क्यूट सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें बस ड्राइवर ने एक बच्ची को चॉकलेट दी, लेकिन इस बच्ची ने ड्राइवर का जैसे दिल जीता उसकी सोशल मीडिया पर सब तारीफ कर रहे हैं.

ड्राइवर ने क्यों दी चॉकलेट?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूल की बस किसी स्टॉप पर खड़ी है और बच्चे उतरने के लिए खड़े हैं. उन्हीं में से एक छोटी-सी लड़की कुछ स्नैक्स खा रही थी. इस दौरान बस का ड्राइवर लड़की के कंधे को टच करके खाने के लिए मांगता है. तो ये लड़की आश्चर्य के साथ, लेकिन मुस्कुराते हुए ड्राइवर को अपनी चीज दे देती है. इसके बाद ड्राइवर को ये बात इतनी अच्छी लगी कि उसके तुरंत बाद एक चॉकलेट निकालकर इस बच्ची को दी. बच्ची ने इस चॉकलेट की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी. चॉकलेट पाकर बच्ची और भी खुश हो गई. अब ये खूबसूरत सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @jeeshanfit नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस वीडियो पर 12 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 11 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग?

वीडियो देखकर लोगों ने काफी कमाल के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बाप बहुत अच्छे हैं भैया." दूसरे यूजर ने ड्राइवर की तारीफ करते हुए लिखा, "भाई लाइफ में पहली बार ऐसा ड्राइवर मिला है. भाई तुझे दिन से सैल्यूट है." किसी ने कमेंट किया, "अरे ये तो हमारे स्कूल के बच्चे हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "बहुत ही प्यारी वीडियो है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.