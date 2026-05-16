Advertisement
trendingNow13218993
Hindi Newsजरा हटकेमैडम जी, प्लीज...थोड़ा मुस्कुरा दो ना!स्कूल में बच्ची ने बनाए ऐसे बहाने; मासूमियत देख पिघल गया टीचर का गुस्सा

मैडम जी, प्लीज...थोड़ा मुस्कुरा दो ना!स्कूल में बच्ची ने बनाए ऐसे बहाने; मासूमियत देख पिघल गया टीचर का गुस्सा

Teacher-Student Viral Video: लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक स्कूली बच्ची का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इस बच्ची ने होमवर्क न करने पर अपनी मैडम के सामने ऐसे अतरंगी बहाने बनाए कि गुस्सा होने के बजाय टीचर भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गईं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: instagram/@_abha_.11
Image credit: instagram/@_abha_.11

Teacher-Student Viral Video: बचपन के दिनों में स्कूल का होमवर्क (Homework) न करना और फिर टीचर की डांट से बचने के लिए अजीबोगरीब बहाने बनाना, यह काम लगभग आप सभी ने किया होगा. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक स्कूली छात्रा और उसकी टीचर का ऐसा ही एक बेहद क्यूट और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें बच्ची ने होमवर्क न करने पर टीचर के सामने बहानों की ऐसी झड़ी लगा दी और अंत में ऐसी फरमाइश कर दी कि गुस्से से लाल मैडम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. बच्ची के इस क्यूट जेस्चर वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

देर से आने पर शुरू हुई 'बहानों की बारिश'

टीचर के सवाल के बाद बच्ची बिना घबराए अपने जवाब देने शुरू कर देती है. पहले वह एक कारण बताती है, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा. वीडियो देखने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा था, जैसे बच्ची ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी हो. क्लास में मौजूद बाकी बच्चे भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं. माहौल धीरे-धीरे गंभीर होने के बजाय हल्का और मजेदार बन जाता है. बच्ची के चेहरे पर डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें:- शरीर पर बाल, सूंड जैसी लंबी नाक... समंदर की इस कार्टून जैसी मछली ने वैज्ञानिकों...

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में क्या है खास?

इस वायरल वीडियो में बच्ची रोते हुए बड़े ही मासूमियत के साथ कहती है, "प्लीज मैम, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मेरी हालत खराब है. अब मैं नहीं रो पा रही हूं. बस आप मुझे वापस मत ले जाना, बाकी आपको जो करना हो कर लेना." इसके बाद बच्ची की टीचर उससे पूछती हैं कि आपकी हालत भी खराब हो रही है? तो बच्ची बड़े आराम से कहती है कि रोने से हालात खराब नहीं होते क्या? आगे बच्ची कहती है कि आपको पता है मुझे उल्टी कैसे आई थी? बहुत खांसी आ रही थी तभी. इसके बाद टीचर उससे पूछती हैं कि आप रो क्यों रहे हो, तो बच्ची कहती है कि टेस्ट नहीं कर पा रही हूं. बच्ची की बातें सुनकर ऐसा लगता है, जैसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही कि आखिर अपनी बातें मैम को समझाए तो समझाए कैसे. वीडियो का सबसे प्यारा पल तब आता है, जब बच्ची हाथ जोड़कर टीचर से कहती है, "मैम, आप एक बार हंस दीजिए… फिर मैं खुश हो जाऊंगी और मेरा रोना बंद हो जाएगा."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by abha (@_abha_.11)

बच्ची की इस बात पर खुश हो गए लोग

जैसे ही बच्ची अपनी मैम से यह बात कहती है, सोशल मीडिया पर पूरा माहौल ही बदल जाता है. टीचर जब बच्ची से बार-बार स्कूल से गायब रहने की वजह पूछती हैं, तो बच्ची कुछ सेकंड सोचती है और फिर बड़े ही क्यूट अंदाज में कहती है, "अच्छा… एब्सेंट बताती हूं." उसका बोलने का तरीका और चेहरे के एक्सप्रेशन इतने मजेदार हैं कि लोग वीडियो को बार-बार देख रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि बच्ची की मासूमियत देखकर किसी का भी गुस्सा गायब हो सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर ढेरों प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने लिखा कि बच्चे हर मुश्किल हालात को अपने तरीके से आसान बना लेते हैं. वहीं, एक यूजर ने मजाक में लिखा कि बच्ची को भविष्य में वकील बनना चाहिए, क्योंकि उसके पास हर सवाल का जवाब तैयार था. कुछ लोगों ने कहा कि स्कूल के दिनों में लगभग हर किसी ने कभी न कभी ऐसे बहाने जरूर बनाए होंगे. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को अपनी पुरानी यादें भी दिला रहा है.

बच्चों की मासूम बातें क्यों जीत लेती हैं दिल?

बच्चों की दुनिया बड़ों से काफी अलग होती है. वे हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं और कई बार उनकी साधारण बातें भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं. शायद यही कारण है कि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं. इस वीडियो ने भी लोगों को कुछ पल के लिए हंसने की वजह दे दी. क्लास में देर से पहुंचने की छोटी-सी घटना कब एक मजेदार पल में बदल गई, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग बच्ची के मासूम अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स तो यह भी कह रहे हैं कि डांट से बचने का इससे प्यारा तरीका शायद ही कोई दूसरा हो सकता है.

यह भी पढ़ें:- शार्क से भरे समंदर में अकेले गुजारे 76 दिन! जब डूब गई नाव, तो इस शख्स ने मौत को...

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

school girlFunny School Girl videoTeacher Student Funny Conversation

Trending news

'सुधर जाओ, वरना इतिहास का हिस्सा बना देंगे...' आर्मी चीफ की पाकिस्तान को वॉर्निंग
General Upendra Dwivedi
'सुधर जाओ, वरना इतिहास का हिस्सा बना देंगे...' आर्मी चीफ की पाकिस्तान को वॉर्निंग
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
Bengal
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
iran us war
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
Weird Human Body Facts
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
Swapna Barman
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज
asansol violence
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज
'जिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... ममता का बागी नेताओं को दो-टूक
Mamata Banerjee
'जिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... ममता का बागी नेताओं को दो-टूक
मई में लू-तूफान का अटैक, कहीं आंधी तूफान से बिगड़े हालत तो यहां कहर बरपाएगी गर्मी
Weather
मई में लू-तूफान का अटैक, कहीं आंधी तूफान से बिगड़े हालत तो यहां कहर बरपाएगी गर्मी
तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM को खुद जवाब देना पड़ा?
Tax On Foreign Travel
तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM को खुद जवाब देना पड़ा?
अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, गृह मंत्री शाह को दी थी धमकी! अब पुलिस लेगी एक्शन
Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, गृह मंत्री शाह को दी थी धमकी! अब पुलिस लेगी एक्शन