मैडम जी, प्लीज...थोड़ा मुस्कुरा दो ना!स्कूल में बच्ची ने बनाए ऐसे बहाने; मासूमियत देख पिघल गया टीचर का गुस्सा

Teacher-Student Viral Video: बचपन के दिनों में स्कूल का होमवर्क (Homework) न करना और फिर टीचर की डांट से बचने के लिए अजीबोगरीब बहाने बनाना, यह काम लगभग आप सभी ने किया होगा. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक स्कूली छात्रा और उसकी टीचर का ऐसा ही एक बेहद क्यूट और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें बच्ची ने होमवर्क न करने पर टीचर के सामने बहानों की ऐसी झड़ी लगा दी और अंत में ऐसी फरमाइश कर दी कि गुस्से से लाल मैडम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. बच्ची के इस क्यूट जेस्चर वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

देर से आने पर शुरू हुई 'बहानों की बारिश'

टीचर के सवाल के बाद बच्ची बिना घबराए अपने जवाब देने शुरू कर देती है. पहले वह एक कारण बताती है, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा. वीडियो देखने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा था, जैसे बच्ची ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी हो. क्लास में मौजूद बाकी बच्चे भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं. माहौल धीरे-धीरे गंभीर होने के बजाय हल्का और मजेदार बन जाता है. बच्ची के चेहरे पर डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा दिखाई देता है.

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वीडियो में क्या है खास?

इस वायरल वीडियो में बच्ची रोते हुए बड़े ही मासूमियत के साथ कहती है, "प्लीज मैम, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मेरी हालत खराब है. अब मैं नहीं रो पा रही हूं. बस आप मुझे वापस मत ले जाना, बाकी आपको जो करना हो कर लेना." इसके बाद बच्ची की टीचर उससे पूछती हैं कि आपकी हालत भी खराब हो रही है? तो बच्ची बड़े आराम से कहती है कि रोने से हालात खराब नहीं होते क्या? आगे बच्ची कहती है कि आपको पता है मुझे उल्टी कैसे आई थी? बहुत खांसी आ रही थी तभी. इसके बाद टीचर उससे पूछती हैं कि आप रो क्यों रहे हो, तो बच्ची कहती है कि टेस्ट नहीं कर पा रही हूं. बच्ची की बातें सुनकर ऐसा लगता है, जैसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही कि आखिर अपनी बातें मैम को समझाए तो समझाए कैसे. वीडियो का सबसे प्यारा पल तब आता है, जब बच्ची हाथ जोड़कर टीचर से कहती है, "मैम, आप एक बार हंस दीजिए… फिर मैं खुश हो जाऊंगी और मेरा रोना बंद हो जाएगा."

बच्ची की इस बात पर खुश हो गए लोग

जैसे ही बच्ची अपनी मैम से यह बात कहती है, सोशल मीडिया पर पूरा माहौल ही बदल जाता है. टीचर जब बच्ची से बार-बार स्कूल से गायब रहने की वजह पूछती हैं, तो बच्ची कुछ सेकंड सोचती है और फिर बड़े ही क्यूट अंदाज में कहती है, "अच्छा… एब्सेंट बताती हूं." उसका बोलने का तरीका और चेहरे के एक्सप्रेशन इतने मजेदार हैं कि लोग वीडियो को बार-बार देख रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि बच्ची की मासूमियत देखकर किसी का भी गुस्सा गायब हो सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर ढेरों प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने लिखा कि बच्चे हर मुश्किल हालात को अपने तरीके से आसान बना लेते हैं. वहीं, एक यूजर ने मजाक में लिखा कि बच्ची को भविष्य में वकील बनना चाहिए, क्योंकि उसके पास हर सवाल का जवाब तैयार था. कुछ लोगों ने कहा कि स्कूल के दिनों में लगभग हर किसी ने कभी न कभी ऐसे बहाने जरूर बनाए होंगे. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को अपनी पुरानी यादें भी दिला रहा है.

बच्चों की मासूम बातें क्यों जीत लेती हैं दिल?

बच्चों की दुनिया बड़ों से काफी अलग होती है. वे हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं और कई बार उनकी साधारण बातें भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं. शायद यही कारण है कि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं. इस वीडियो ने भी लोगों को कुछ पल के लिए हंसने की वजह दे दी. क्लास में देर से पहुंचने की छोटी-सी घटना कब एक मजेदार पल में बदल गई, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग बच्ची के मासूम अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स तो यह भी कह रहे हैं कि डांट से बचने का इससे प्यारा तरीका शायद ही कोई दूसरा हो सकता है.

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