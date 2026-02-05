छोटा मुंह बड़ी बात... इस बच्ची की बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप!

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर स्कूल के वीडियो वायरल होते रहते हैं. चाहे वो बच्चों का खेल हो या डांस. क्लासरूम के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. कहीं बच्चे नटखट हरकतें करते नजर आते हैं तो कहीं कोई खूबसूरत बात बोल देते हैं. इस बार एक बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ये बच्ची अपने स्कूल में सबके सामने एक शानदार बात बोलती है और छोटी सी से कहानी समाज को आईना दिखाती है. ये भाषण लोगों को खूब पसंद आ रहा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है चलिए वीडियो देखते हैं.

ये थी वो बात

इंटरनेट पर वायरल हा रहा वीडियो किसी स्कूल का है जहां स्टूडेंट जमीन पर बैठे हैं. इस दौरान स्पीच देने के लिए एक लड़की निकलकर सबके सामने आती है. इस दौरान वो अपना भाषण शुरू करती है और कहती है, एक दिन ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला इंसान ईश्वर से कहता है, "हे ईश्वर तू भी कलाकार है मैं भी कलाकार हूं. तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं, लेकिन उस वक्त शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं."

आखिर में बोली ये बड़ी बात?

कितनी सोचने की बात है ऐसी गलती हमसे भी हो जाती है. हम मंदिर में जाकर इंसान की बनाई मूर्ति के दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे परिवार में भगवान की बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन नहीं करते हैं. जैसे हमारे माता पिता जिन्होंने हमें बनाया है.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @indianstories.io नाम के हैंडल पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.5 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कितनी क्लियर स्पीच है." दूसरे यूजर ने लिखा, "वाह बेटी तुम जियो हजारों साल."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.