पेट भरते ही स्कूली बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लाखों लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान, कौन है इसके पीछे?

कहते हैं कि भूखे लोगों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है. अगर आपने किसी भूखे बूढ़े-बच्चे का पेट भरा है तो दुआएं बहुत लगती है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा जैसे ही खाना खाया तो वो बिल्कुल खुश हो गया. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को राधिकानंद कदाली ने शेयर किया है और बताया कि जब किसी भूखे बच्चे को अच्छे से खाना खिलाया जाए तो कैसा दिखता है. इस वीडियो के साथ उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा, "कौन जानता था कि न्यूट्रीशियन इतना खुश दिख सकता है?" यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आया.

दरअसल, राधिकानंद एक ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं जो रोजाना लाखों बच्चों को खाना खिलाते हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने अन्नपूर्णा ट्रस्ट के साथ कोलैब भी किया है. राधिकानंद के पोस्ट के जरिए पता चलता है कि परम फैमिली फाउंडेशन और श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले सालों में हजारों बच्चों का भविष्य बदल सकता है.

ये पहल कहां और किन बच्चों के लिए?

इस साल ये पहल कर्नाटक के यादगीर और तेलंगाना के महबूबनगर जिले में करीब 20 हजार बच्चों तक पहुंची. बताया जा रहा कि इस इलाके लंबे समय से गरीबी और भूख से जूझ रहे हैं. यहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर खाली पेट स्कूल आते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और सेहत पर गहरा असर पड़ता है. यह ट्रस्ट स्कूल में बच्चों को खाना देती है.

सोचिए, जब बच्चा भूखा हो, तो क्या वह ध्यान से पढ़ पाएगा? शायद नहीं. यही वजह है कि सुबह का पौष्टिक भोजन सिर्फ उनका पेट नहीं भरता, बल्कि उन्हें ध्यान, ऊर्जा और आत्मविश्वास भी देता है. ये पहल बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ने और सेहतमंद भविष्य बनाने का रास्ता खोल रही है. इस मुहिम को सद्गुरु श्री मधुसूदन साई चला रहे हैं. उनका दावा है कि वे 80 देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका सपना है “वसुधैव कुटुम्बकम” यानी पूरा संसार एक परिवार है और अन्नपूर्णा ट्रस्ट का मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम भारत के अलावा इंडोनेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे.

कहां से मिल रहा है सपोर्ट?

ट्रस्ट ने बताया कि इस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सराह चुके हैं. इतना ही नहीं, 12 से ज्यादा राज्य सरकारों और 150 से ज्यादा बड़ी कंपनियों जैसे अमेजन, आईटीसी, ऑर्कल, आदित्य बिरला ग्रुप ने भी इसे समर्थन दिया है.