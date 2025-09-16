पेट भरते ही स्कूली बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लाखों लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान, कौन है इसके पीछे?
Advertisement
trendingNow12924393
Hindi Newsजरा हटके

पेट भरते ही स्कूली बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लाखों लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान, कौन है इसके पीछे?

Viral Video: कहते हैं कि भूखे लोगों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है. अगर आपने किसी भूखे बूढ़े-बच्चे का पेट भरा है तो दुआएं बहुत लगती है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा जैसे ही खाना खाया तो वो बिल्कुल खुश हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेट भरते ही स्कूली बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लाखों लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान, कौन है इसके पीछे?

कहते हैं कि भूखे लोगों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है. अगर आपने किसी भूखे बूढ़े-बच्चे का पेट भरा है तो दुआएं बहुत लगती है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा जैसे ही खाना खाया तो वो बिल्कुल खुश हो गया. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को राधिकानंद कदाली ने शेयर किया है और बताया कि जब किसी भूखे बच्चे को अच्छे से खाना खिलाया जाए तो कैसा दिखता है. इस वीडियो के साथ उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा, "कौन जानता था कि न्यूट्रीशियन इतना खुश दिख सकता है?" यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आया.

दरअसल, राधिकानंद एक ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं जो रोजाना लाखों बच्चों को खाना खिलाते हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने अन्नपूर्णा ट्रस्ट के साथ कोलैब भी किया है. राधिकानंद के पोस्ट के जरिए पता चलता है कि परम फैमिली फाउंडेशन और श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले सालों में हजारों बच्चों का भविष्य बदल सकता है.

यह भी पढ़ें: मैं अपनी बीवी का असिस्टेंट... LinkedIn पर खुलेआम लिखा ऐसा पोस्ट तो लोग बोले- असली मर्द तो...

Add Zee News as a Preferred Source

ये पहल कहां और किन बच्चों के लिए?

इस साल ये पहल कर्नाटक के यादगीर और तेलंगाना के महबूबनगर जिले में करीब 20 हजार बच्चों तक पहुंची. बताया जा रहा कि इस इलाके लंबे समय से गरीबी और भूख से जूझ रहे हैं. यहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर खाली पेट स्कूल आते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और सेहत पर गहरा असर पड़ता है. यह ट्रस्ट स्कूल में बच्चों को खाना देती है. 

 

 

सोचिए, जब बच्चा भूखा हो, तो क्या वह ध्यान से पढ़ पाएगा? शायद नहीं. यही वजह है कि सुबह का पौष्टिक भोजन सिर्फ उनका पेट नहीं भरता, बल्कि उन्हें ध्यान, ऊर्जा और आत्मविश्वास भी देता है. ये पहल बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ने और सेहतमंद भविष्य बनाने का रास्ता खोल रही है. इस मुहिम को सद्गुरु श्री मधुसूदन साई चला रहे हैं. उनका दावा है कि वे 80 देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका सपना है “वसुधैव कुटुम्बकम” यानी पूरा संसार एक परिवार है और अन्नपूर्णा ट्रस्ट का मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम भारत के अलावा इंडोनेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे.

यह भी पढ़ें: तुम मेरा वीडियो मत बनाओ... ट्रेन के AC डिब्बे में सिगरेट पीती हुई महिला को यात्रियों ने पकड़ा तो जमकर कलेश मचाया

कहां से मिल रहा है सपोर्ट?

ट्रस्ट ने बताया कि इस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सराह चुके हैं. इतना ही नहीं, 12 से ज्यादा राज्य सरकारों और 150 से ज्यादा बड़ी कंपनियों जैसे अमेजन, आईटीसी, ऑर्कल, आदित्य बिरला ग्रुप ने भी इसे समर्थन दिया है.

 

 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्काल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्काल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
पीएम मोदी की सादगी ने बदल दिया देवेंद्र फडणवीस का नजरिया, जानें दिलचस्प किस्सा
Devendra Fadnavis
पीएम मोदी की सादगी ने बदल दिया देवेंद्र फडणवीस का नजरिया, जानें दिलचस्प किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
Pakistan
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
;