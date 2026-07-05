/ड्रॉइंग क्लास में बच्चों ने बनाई ऐसी-ऐसी मोर की तस्वीरें, देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो गईं टीचर; VIDEO वायरल

स्कूल की यादें अक्सर जिंदगी भर साथ रहती हैं. क्लास में दोस्तों के साथ की गई शरारतें, टीचर की बातें और ड्रॉइंग क्लास में बनाई गई अजीबोगरीब तस्वीरें आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग खुलकर हंस रहे हैं.
वीडियो में एक स्कूल की ड्रॉइंग क्लास दिखाई गई है. टीचर ने बच्चों को भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाने के लिए कहा था. बच्चों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी कॉपी में मोर बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कल्पना ने मोर की तस्वीरों को ऐसा रूप दे दिया कि उन्हें देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए.
वायरल वीडियो में टीचर एक-एक बच्चे की ड्रॉइंग देखते नजर आते हैं. किसी बच्चे ने मोर की गर्दन इतनी लंबी बना दी कि वह किसी जिराफ जैसी लगने लगी. किसी ने उसके पंखों को ऐसे बनाया कि वे फूल जैसे दिखाई देने लगे. वहीं कुछ बच्चों का मोर इतना अलग था कि पहली नजर में पहचानना भी मुश्किल हो जाए कि यह राष्ट्रीय पक्षी ही है. हालांकि, इन ड्रॉइंग्स में एक चीज सबसे खास थी. हर बच्चे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी. किसी ने रंगों का खूब इस्तेमाल किया तो किसी ने अपने हिसाब से मोर को नया रूप दे दिया. बच्चों की यही मासूम सोच लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है.
जब टीचर ने बच्चों की कॉपियां देखीं, तो वह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. वीडियो में उनकी मुस्कुराहट साफ दिखाई देती है. उन्होंने बच्चों को डांटने के बजाय उनकी कोशिश की तारीफ की और पूरे माहौल को हल्का-फुल्का बनाए रखा. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई. इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि ऐसे टीचर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं. अगर छोटी-छोटी गलतियों पर डांटने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, तो बच्चे और बेहतर सीखते हैं.
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @jatin.daim नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अपलोड होने के बाद से ही यह तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों लोग इसे देख चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग इसे लाइक और शेयर भी कर रहे हैं. वीडियो पर लगातार मजेदार कमेंट भी आ रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि बच्चों की कलाकारी का कोई मुकाबला नहीं है. कुछ लोगों ने लिखा कि 'ऐसा मोर तो पहली बार देखा.' वहीं कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि अगर उन्हें भी बचपन में यही टास्क मिलता, तो शायद उनकी ड्रॉइंग भी इससे अलग नहीं होती.
वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने अपने स्कूल के दिनों को याद किया. किसी ने लिखा कि ड्रॉइंग पीरियड हमेशा सबसे मजेदार होता था. वहीं कुछ लोगों ने बताया कि बचपन में वे भी जानवरों और पक्षियों की ऐसी ही तस्वीरें बनाते थे, जिन्हें देखकर घर वाले खूब हंसते थे. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि आज के समय में बच्चों पर पढ़ाई का काफी दबाव रहता है. ऐसे हल्के-फुल्के पल बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और उनकी सोच को भी बढ़ावा देते हैं.
शिक्षा से जुड़े लोगों का मानना है कि ड्रॉइंग सिर्फ एक चित्र बनाने की एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि यह बच्चों की सोच, कल्पनाशक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत करने का जरिया भी है. हर बच्चा दुनिया को अपने अलग नजरिए से देखता है. इसलिए जरूरी नहीं कि हर बच्चा किताब में बने चित्र जैसा ही चित्र बनाए. कई बार बच्चों की बनाई तस्वीरें उनकी सोच और कल्पना को सबसे खूबसूरत तरीके से सामने लाती हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बच्चों की कोशिश की सराहना की जाए, तो वे बिना डर के नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं. यही आदत आगे चलकर उनकी क्षमता को मजबूत बनाती है.
बच्चों की दुनिया बड़ों से बिल्कुल अलग होती है. वे हर चीज को अपनी कल्पना के रंगों से देखते हैं. स्कूल की इस ड्रॉइंग क्लास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बच्चों की मासूम सोच सबसे अनमोल होती है. भले ही उनके बनाए मोर असली मोर जैसे न दिखें, लेकिन उनमें छिपी मासूमियत और कला ने लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं.