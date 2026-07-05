/ड्रॉइंग क्लास में बच्चों ने बनाई ऐसी-ऐसी मोर की तस्वीरें, देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो गईं टीचर; VIDEO वायरल

वायरल वीडियो में टीचर एक-एक बच्चे की ड्रॉइंग देखते नजर आते हैं. किसी बच्चे ने मोर की गर्दन इतनी लंबी बना दी कि वह किसी जिराफ जैसी लगने लगी. किसी ने उसके पंखों को ऐसे बनाया कि वे फूल जैसे दिखाई देने लगे. वहीं कुछ बच्चों का मोर इतना अलग था कि पहली नजर में पहचानना भी मुश्किल हो जाए कि यह राष्ट्रीय पक्षी ही है. हालांकि, इन ड्रॉइंग्स में एक चीज सबसे खास थी. हर बच्चे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी. किसी ने रंगों का खूब इस्तेमाल किया तो किसी ने अपने हिसाब से मोर को नया रूप दे दिया. बच्चों की यही मासूम सोच लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है.