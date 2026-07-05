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ड्रॉइंग क्लास में बच्चों ने बनाई ऐसी-ऐसी मोर की तस्वीरें, देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो गईं टीचर; VIDEO वायरल

स्कूल की एक ड्रॉइंग क्लास का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चों को भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाने का टास्क दिया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा कमाल दिखाया कि तस्वीरें देखकर टीचर भी हंस पड़े. मासूमियत से भरी इन ड्रॉइंग्स ने इंटरनेट पर लोगों को अपने बचपन की याद दिला दी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 05, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:25 AM IST
ड्रॉइंग क्लास में बच्चों ने बनाई ऐसी-ऐसी मोर की तस्वीरें, देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो गईं टीचर; VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@ jatin.daimSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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