अहमदाबाद में बच्चों की 'खतरनाक सवारी'; ऑटो रिक्शा में लटककर स्कूल जाते दिखे मासूम, Video Viral होते ही पुलिस ने कही ये बात!

Ahmedabad auto viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों अहमदाबाद के मणिनगर से जुड़ा एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ स्कूली बच्चे खतरनाक तरीके से ऑटो रिक्शा में सफर करते दिखाई दे रहे हैं. अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में शूट किए गए इस वीडियो में एक लड़का ऑटो के पीछे लकड़ी के सहारे बैठा हुआ है और उसका पूरा शरीर वाहन के बाहर लटक रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर ने ऑटो चालक, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

यूजर ने जताई नाराजगी, पुलिस ने लिया संज्ञान

इस वीडियो X प्लेटफॉर्म पर डॉ. हर्ष जागेटिया नाम के यूजर ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, “2025 बीत चुका है और अहमदाबाद के मणिनगर में अभी भी छात्र इसी तरह स्कूल जा रहे हैं.” उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अभिभावक और स्कूल प्रशासन ऐसे खतरनाक सफर की अनुमति कैसे दे सकते हैं. वीडियो वायरल होते ही अहमदाबाद पुलिस ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और लिखा, “यह हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद. ट्रैफिक कंट्रोल रूम को उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित कर दिया गया है.” हालांकि, वीडियो कब शूट किया गया था, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अचानक सामने आया भूखा बाघ; शख्स ने 4 घंटे तक पेड़ से लटककर बचाई अपनी जान, वीडियो देख दंग रह गए लोग

स्कूलों और चालकों पर सख्त नजर

अहमदाबाद पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और ऐसे ऑटो चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वे बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में असफल हो रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे ऑटो की जांच कर रही है जो स्कूलों के बाहर बच्चों को ओवरलोड लेकर जाते हैं. यह मामला शहर में बच्चों की सुरक्षा और स्कूल वैन की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

It’s been 2025 and still this is how students are going to school in Maninagar, Ahmedabad. Strict action should be taken against auto driver, Doon school and may be parents for allowing this.@AhmedabadPolice @TOIAhmedabad @AMCommissioner pic.twitter.com/hLMzC7VelG — Dr Harsh Jagetiya (@JagetiyaHarsh) October 5, 2025

बिहार में पहले ही लग चुका है प्रतिबंध

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार में इस साल की शुरुआत में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया था. यह नियम 1 अप्रैल से लागू हुआ. पटना के डीटीओ उपेंद्र पाल ने कहा था कि ओवरलोड और अनफिट वाहन दुर्घटना के खतरे को बढ़ाते हैं, इसलिए सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब अहमदाबाद की यह घटना फिर से यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पूरे देश में बच्चों की सुरक्षित स्कूली यात्रा के लिए एक समान नियम लागू किए जाने चाहिए.