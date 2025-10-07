Advertisement
trendingNow12951503
Hindi Newsजरा हटके

अहमदाबाद में बच्चों की 'खतरनाक सवारी'; ऑटो रिक्शा में लटककर स्कूल जाते दिखे मासूम, Video Viral होते ही पुलिस ने कही ये बात!

Ahmedabad auto viral video: अहमदाबाद के मणिनगर से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बच्चे खतरनाक तरीके से ऑटो में लटककर स्कूल जाते दिखे। वीडियो देखकर लोग हैरान हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इससे पहले बिहार में भी बच्चों को ऑटो और ई-रिक्शा से ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अहमदाबाद में बच्चों की 'खतरनाक सवारी'; ऑटो रिक्शा में लटककर स्कूल जाते दिखे मासूम, Video Viral होते ही पुलिस ने कही ये बात!

Ahmedabad auto viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों अहमदाबाद के मणिनगर से जुड़ा एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ स्कूली बच्चे खतरनाक तरीके से ऑटो रिक्शा में सफर करते दिखाई दे रहे हैं. अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में शूट किए गए इस वीडियो में एक लड़का ऑटो के पीछे लकड़ी के सहारे बैठा हुआ है और उसका पूरा शरीर वाहन के बाहर लटक रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर ने ऑटो चालक, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

यूजर ने जताई नाराजगी, पुलिस ने लिया संज्ञान

इस वीडियो X प्लेटफॉर्म पर डॉ. हर्ष जागेटिया नाम के यूजर ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, “2025 बीत चुका है और अहमदाबाद के मणिनगर में अभी भी छात्र इसी तरह स्कूल जा रहे हैं.” उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अभिभावक और स्कूल प्रशासन ऐसे खतरनाक सफर की अनुमति कैसे दे सकते हैं. वीडियो वायरल होते ही अहमदाबाद पुलिस ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और लिखा, “यह हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद. ट्रैफिक कंट्रोल रूम को उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित कर दिया गया है.” हालांकि, वीडियो कब शूट किया गया था, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अचानक सामने आया भूखा बाघ; शख्स ने 4 घंटे तक पेड़ से लटककर बचाई अपनी जान, वीडियो देख दंग रह गए लोग

स्कूलों और चालकों पर सख्त नजर

अहमदाबाद पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और ऐसे ऑटो चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वे बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में असफल हो रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे ऑटो की जांच कर रही है जो स्कूलों के बाहर बच्चों को ओवरलोड लेकर जाते हैं. यह मामला शहर में बच्चों की सुरक्षा और स्कूल वैन की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

 

बिहार में पहले ही लग चुका है प्रतिबंध

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार में इस साल की शुरुआत में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया था. यह नियम 1 अप्रैल से लागू हुआ. पटना के डीटीओ उपेंद्र पाल ने कहा था कि ओवरलोड और अनफिट वाहन दुर्घटना के खतरे को बढ़ाते हैं, इसलिए सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब अहमदाबाद की यह घटना फिर से यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पूरे देश में बच्चों की सुरक्षित स्कूली यात्रा के लिए एक समान नियम लागू किए जाने चाहिए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

AhmedabadAhmedabad auto viral video

Trending news

जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!