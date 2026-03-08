बच्चों की अलग ही दुनिया... अपने खेल में मस्त ​दिखे स्कूल जाते भाई-बहन, 1 करोड़ लोगों ने देखा वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर दिल छू जाने वाले मोमेंट वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर अपने बचपन की याद आ जाती है. इन बच्चों को देख आप भी अपने बचपन में खो जाएंगे.
Trending Photos
Viral Video: बचपन में लगता था कि बड़े होकर पैसे कमाएंगे और खूब मौज-मस्ती करेंगे, लेकिन बड़े होकर लगता है कि बचपन खत्म ही क्यों हो गया. आज जब बच्चों को मस्ती करता देखते हैं तो अपना बचपन याद आ जाता है. इन दिनों भाई-बहन का प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग अपने बचपन को याद कर रहे हैं.
वीडियो में देखा जा सकता है कि टू व्हीलर पर दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं. शायद पापा वाहन चला रहे हैं और पिछली सीट बैठे बच्चे भाई-बहन हैं. जब पूरा शहर ट्रैफिक में फंसा है, दुनियाभर की समस्याओं के बीच जिम्मेदारियों को निभाने लोग घर से निकले हैं. तब ये बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त दिखाई देते हैं. बच्चे वाहन की पिछली सीट पर बैठे अपना अनोखा गेम खेल रहे हैं. इन बच्चों को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है और बचपन ऐसा ही होता है. हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं जिम्मेदारियों में नादानियां खत्म होती जाती हैं. यूजर्स वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं
यह भी पढ़ें: मुंडन बन गया जी का जंजाल! नन्हे उस्ताद के आगे नाई ने भी जोड़ लिए हाथ
10 मिलियन लोगों ने देखा वीडियो
वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @hash__stories नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. अब तक 10 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इतना ही नहीं 7.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'शहर में ट्रैफिक जाम था लेकिन हम अपनी ही छोटी-सी दुनिया में खोए हुए थे. सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, एक-दूसरे को छेड़ना और खेलना. जैसे इन्हें दुनिया की कोई चिंता ही न हो. इन यादों का कोई मुकाबला नहीं. काश मैं उन सरल, खूबसूरत दिनों में वापस जा पाता.'
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.