Viral Video: खतरे में मासूमों की जान, ऑटो रिक्शा पर बैठे स्कूली बच्चों का वीडियो देख रह जाएंगे दंग

UP Shocking Viral Video: उत्तर प्रदेश के बरेली का एक चौंका देने वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तीन बच्चों को एक ऑटो रिक्शा के ऊपर बैठे देखा जा सकता है. वीडियो में 11-13 साल के 3 बच्चों को ऑटो के ऊपर बैठे देख सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है. ये लापरवाही बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है. कई लोगों ने ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने और बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए आलोचना की.

मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़

एक ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इतने लापरवाह ऑटो चालक के साथ कोई अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज सकता है. यह ऑटो शुक्रवार को आरटीओ, नकाटिया पुलिस चौकी से होकर गुजरा, लेकिन प्रशासन सोता रहा.

बरेली पुलिस ने की कार्रवाई

बरेली पुलिस ने वीडियो का स्वत: संज्ञान लेते हुए धारा 279 (रैश ड्राइविंग) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. उन्होंने ट्वीट में कहा कि उन्होंने ऑटोरिक्शा चालक पर जुर्माना किया है और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की है. बच्चों के माता-पिता से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है.

How can someone send their children to school with such a careless auto driver. Visuals from UP's Bareilly. This auto crossed office of RTO, Nakatia police outpost on Friday but everyone seemed to be sleeping. No action taken with registration no. UP25ET8342 by@Uppolice pic.twitter.com/hcfidtIJFS

— Raj Kumar Bhim Army (@Rajkuma79883678) August 28, 2022