Advertisement
trendingNow13224391
Hindi Newsजरा हटकेमैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो गर्मियों में... 42 डिग्री गर्मी, कड़कती धूप मेंस्कूली बच्चे ने सरकार से की रिक्वेस्ट, Video वायरल

मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो गर्मियों में... 42 डिग्री गर्मी, कड़कती धूप मेंस्कूली बच्चे ने सरकार से की रिक्वेस्ट, Video वायरल

42 डिग्री की कड़कती धूप में पसीने से लथपथ एक स्कूली बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बच्चे ने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री बना तो गर्मियों में स्कूल जाना ही बैन कर देगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 21, 2026, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो गर्मियों में... 42 डिग्री गर्मी, कड़कती धूप मेंस्कूली बच्चे ने सरकार से की रिक्वेस्ट, Video वायरल

School Student Viral Video: उत्तर भारत में इन दिनों सूरज देवता का पारा सातवें आसमान पर है. दोपहर के समय 42 डिग्री की कड़कती धूप और झुलसाने वाली लू ने बड़ों-बड़ों का जीना मुहाल कर रखा है. ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन छोटे स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें भारी-भरकम बस्ता टांगकर इस भीषण गर्मी में स्कूल जाना पड़ता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बेहद ही मासूम और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक स्कूली बच्चा बीच रास्ते में खड़े होकर सरकार से एक अनोखी गुहार लगा रहा है. बच्चे का कहना है कि अगर वह कभी देश का प्रधानमंत्री बना, तो सबसे पहले गर्मियों में स्कूल जाना पूरी तरह से बैन कर देगा.

पसीने से लथपथ बच्चे का छलका दर्द

इंटरनेट पर तहलका मचा रहे इस कुछ ही सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा स्कूल ड्रेस पहने हुए है. वह बीच रास्ते में खड़ा होकर फ्रंट कैमरे से अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. उसके चेहरे पर साफ तौर पर पसीना और थकान देखी जा सकती है. बच्चा बेहद गुस्से और मासूमियत के मिक्स रिएक्शन के साथ कहता है, "42 डिग्री गर्मी में, कड़कती धूप में, पसीने से लथपथ, हम बच्चे रोज स्कूल जाते हैं. अरे यार, हम बच्चों पर दया करो. हम बच्चों की तबियत खराब हो जाएगी."

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Negi & Family (@avi.rashi)

 

प्रधानमंत्री बनकर नियम बदलने का वादा

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बच्चे ने देश का सिस्टम बदलने की बात कह दी. उसने कैमरे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, "जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा. आपको समझ आई मेरी बात." बच्चे का यह अंदाज इतना बेबाक और मजेदार है कि जिसने भी इसे देखा, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया. यह वीडियो देश के लाखों स्कूली बच्चों के दिल की आवाज बन गया है.

इंस्टाग्राम पर मिले एक मिलियन लाइक्स

इस मजेदार और विचारणीय वीडियो को इंस्टाग्राम पर 'avi.rashi' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अपलोड होते ही इस वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को एक मिलियन (10 लाख) से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और इसके व्यूज का आंकड़ा कई लाख पार हो चुका है. लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर जनता ने लिए मजे

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में यूजर्स की बाढ़ आ गई है. कुछ लोग बच्चे की मासूमियत पर फिदा हो गए, तो कुछ ने उसकी जमकर खिंचाई भी की. एक यूजर ने बच्चे का समर्थन करते हुए लिखा, "छोटा भाई, तुमको हमारा पूरा सपोर्ट है." वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "साफ बात है, इस लड़के ने अपना स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं किया है, इसलिए ये बहाने बना रहा है."

टीचर्स की एंट्री से मामला हुआ और मजेदार

इस पूरे मामले में सबसे मजेदार कमेंट तब आया जब एक यूजर ने स्कूल के शिक्षकों की याद दिलाई. यूजर ने लिखा, "अरे बाबू, तुम तो रो रहे हो, लेकिन जरा उन टीचर्स के बारे में भी सोचो जो इसी 42 डिग्री की गर्मी में तुम्हें पढ़ाने रोज स्कूल आते हैं." इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह बच्चा स्कूल में फोन लेकर कैसे घूम रहा है, पहले इसकी जांच होनी चाहिए." खैर, वजह जो भी हो, लेकिन इस बच्चे ने अपनी बात से सोशल मीडिया का पारा जरूर बढ़ा दिया है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ केक काटा तो रेस्टोरेंट ने थमा दिया 10,600 रुपये का बिल, रसीद देखकर उड़ी नींद

यह भी पढ़ें: भाभी की एक छोटी सी सलाह और ननद बन गई करोड़पति! कैसे जीत लिए ₹65 लाख रुपये?

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

School Student

Trending news

पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
Vande Mantram
पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
Love Jihad
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
india heatwave
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
पाकिस्तानी महिला से प्यार-शादी और फिर गद्दारी! कोलकाता का जफर NIA के शिकंजे में
india
पाकिस्तानी महिला से प्यार-शादी और फिर गद्दारी! कोलकाता का जफर NIA के शिकंजे में
तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक
Tamil Nadu
तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
100 years of Essel Group
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Cockroach Janta Party
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Falta Seat Voting Live: माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं...वोटिंग के दौरान बोले भाजपा उम्मीदवार
Falta Assembly Seat Voting Live
Falta Seat Voting Live: माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं...वोटिंग के दौरान बोले भाजपा उम्मीदवार
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
west bengal news in hindi
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
weather update
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'